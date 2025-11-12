Danas slavimo Svetog Zinovija i njegovu sestru Zinoviju

Izvor:
Kurir
12.11.2025
06:58
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog mučenika Zinovija i njegovu sestru Zinoviju.
Iz grada Egeja u Kilikiji. Od roditelja nasljediše vjeru istinitu i veliko materijalno bogatstvo. Revnujući za vjeru s velikom ljubavlju razdadoše siromasima bogatstvo svoje. I za to što bijehu milostive ruke i njih ruka Božja pokrivaše od svakoga zloumišljaja ljudskog ili demonskog.
Milostive ruke Zinovijeve, koje siromahu darivahu, bijehu od Boga obdarene darom čudotvorstva, tako da Zinovije isceljivaše bolesnike od svake bolesti samo dodirom ruku. I bi Zinovije postavljen za episkopa Egejskog.
Republika Srpska
U vrijeme gonjenja sudija Lisije uhvati ga i reče mu: „predlažem ti dvoje — život i smrt; život ako se pokloniš bogovima, smrt ako se ne pokloniš“. Odgovori Zinovije sveti: „život bez Hrista nije život no smrt, a smrt Hrista radi nije smrt no život“.
Kada Zinovije bi stavljen na ljute muke, javi se sudiji sestra mučenikova i reče: „tu čašu stradanja i ja hoću da ispijem, i vjencem tim da se vjenčam“.
Poslije muka u ognju i u kipećoj smoli biše oboje mačem posječeni oko 285. god. I tako se ovaj brat i sestra preseliše u carstvo besmrtno Hrista Cara, piše Kurir.
