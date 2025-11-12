Haos u Brazilu: Demonstranti upali na skup o klimatskim promjenama

12.11.2025
Demonstranti, koji su nosili transparente na kojima je pisalo „Naše šume nisu na prodaju“, probili su bezbjednosne barijere na konferenciji COP30, na kojoj se razgovara o klimatskim promjenama, a koja se održava u Brazilu.
Novinari Bi-Bi-Sija vidjeli su pripadnike obezbjeđenja Ujedinjenih nacija kako trče iza reda brazilskih vojnika i viču demonstrantima da odmah napuste mjesto održavanja konferencije.
Iz UN-a je za BBC News rečeno da su dva pripadnika obezbjeđenja lakše povrijeđena, a zabilježena je i određena materijalna šteta.
Video-snimci prikazuju demonstrante koji su izgledali kao pripadnici autohtonih zajednica, kako mašu zastavama s logomom ljevičarskog brazilskog omladinskog pokreta pod nazivom „Juntos“.
Oni su nosili transparente, skandirali, a potom se sukobili s pripadnicima obezbjeđenja.
Konferenciji COP30 prisustvuju delegati iz skoro 200 zemalja.
Ovogodišnji skup održava se deset godina nakon Pariškog sporazuma o klimi, u kojem su se zemlje obavezale da će pokušati ograničiti porast globalne temperature na 1,5 stepeni Celzijusa.
Ovo je prvi put da se konferencija održava u Brazilu, a razgovori se vode u Belemu, na rubu amazonske prašume.
Lokacija je izazvala kontroverze iz više razloga, djelimično i zbog stanovnika Amazonije, od kojih su mnogi glasni kritičari štete po okoliš koju su klimatske promjene i krčenje šuma nanijeli njihovom domu.
Brazil je, uprkos tome, nastavio da izdaje nove licence za naftu i plin, koji su – uz ugalj – fosilna goriva, a upravo ona su glavni uzrok globalnog zagrijavanja.
Vođa starosjedilaca iz zajednice Tupinamba rekao je za Rojters: „Ne možemo jesti novac,“ i dodao da su uznemireni zbog situacije u prašumi.
- Želimo da naša zemljišta budu oslobođena agrobiznisa, istraživanja nafte, ilegalnih rudara i ilegalnih sječa drveta - rekao je on.
Ovogodišnji sastanci nazvani su „COP autohtonih naroda“, a brazilski organizatori obećavaju da će autohtone zajednice staviti u središte razgovora.
