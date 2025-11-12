Logo
NBA liga oduševljena potezom Nikole Jokića

Agencije

12.11.2025

07:30

0
Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je sjajne tri četvrtine protiv Sakramenta, te je pred ulazak u posljednju imao 27 poena, 12 skokova i šest asistencija!

Nagetsi su pred ulazak u posljednju dionicu imali malu prednost, dok je Jokić oduševio NBA ligu jednim pasom preko čitavog terena. Toliko da su morali da ga podijele na svojim zvaničnim kanalima.

Naime, igrala se sredina treće četvrtine kada je Jokić najprije odigrao sjajnu odbranu, zatim uhvatio loptu poslije promašaja Kingsa i u NFL stilu zabilježio tačdaun za poene Kema Džonsona.

Kako je sve to izgledalo, možete pogledati ispod:

Nikola Jokić

