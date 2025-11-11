Logo
Navijači ''Zvezde'' oborili rekord: Beogradska arena tresla se od 111,8 decibela!

11.11.2025

18:09

Navijači Crvene zvezde oborili su rekord Evrolige kada je riječ o glasnoći pristalica nekog tima u elitnom takmičenju.

“Delije” su se u prošlom kolu okupile u velikom broju u “Beogradskoj areni” na meču protiv Panatinaikosa, na kom je izmjereno 111,8 decibela.

Nezapamćeno u Evroligi, kako su rekord do sada držali navijači Žalgirisa sa 107 db. Treći su navijači Baskonije sa 101,9.

Fudbal

Oglasila se Zvezda: Vladan Milojević ostaje bez čak 19 igrača

Novu priliku da obore sopstveni rekord pristalice tima sa Malog Kalemegdana imaće već u četvrtak protiv Monaka (20.00), dok prije toga igraju protiv Dubaija, piše B92.

Zvezda na gostovanju u Emiratima traži sedmu uzastopnu pobjedu u kontinentalnom takmičenju.

