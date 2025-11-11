Logo
Košarkaš se zakucao u zid - hitno prevezen na intenzivnu

Kurir

11.11.2025

14:05

Матео Бетанти
Mateo Betanti (21) se nalazi na odjeljenju intenzivne njege u bolnici gdje traje borba za njegov život.

Betanti je izgubio kontrolu dok je vozio svoj Ferari, a potom se zakucao u zid kuće.

U trenutku nesreće sa košarkašem je u kolima bio preduzetnik Alberto Rigini.

Košarkaš Viđevana, kluba iz istoimenog mjesta u kojem se dogodila nesreća, prebačen je helikopterom u bolnicu, dok je suvozač povrijeđen, ali daleko od životne opasnosti.

милан станковић

Scena

Rada Manojlović otkrila zašto se Milan Stanković povukao sa scene

"Porodica Nuova Palakanestro Viđevano 1955 bodri Matea Betantija, koji je povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa još jednom osobom u nedjelju, 9. novembra uveče. Mateo je u kritičnom stanju u bolnici Niguarda, gdje je stabilizovan i kontinuirano ga prate ljekari na odjeljenju intenzivne njege. Naprijed Mateo, ne odustaj!", poruka je kluba za koji nastupa Betanti.

