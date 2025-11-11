Košarkaš se zakucao u zid - hitno prevezen na intenzivnu

Mateo Betanti (21) se nalazi na odjeljenju intenzivne njege u bolnici gdje traje borba za njegov život.

Betanti je izgubio kontrolu dok je vozio svoj Ferari, a potom se zakucao u zid kuće.

U trenutku nesreće sa košarkašem je u kolima bio preduzetnik Alberto Rigini.

Košarkaš Viđevana, kluba iz istoimenog mjesta u kojem se dogodila nesreća, prebačen je helikopterom u bolnicu, dok je suvozač povrijeđen, ali daleko od životne opasnosti.

"Porodica Nuova Palakanestro Viđevano 1955 bodri Matea Betantija, koji je povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa još jednom osobom u nedjelju, 9. novembra uveče. Mateo je u kritičnom stanju u bolnici Niguarda, gdje je stabilizovan i kontinuirano ga prate ljekari na odjeljenju intenzivne njege. Naprijed Mateo, ne odustaj!", poruka je kluba za koji nastupa Betanti.