Sramno je ovo što se radi Bogdanu Bogdanoviću

Izvor:

ATV

11.11.2025

10:01

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović opet nije igrao, a Los Anđeles Klipersi su poraženi od Atlante 105:102.

Jasno je svima da Tajron Lu, trener Kipersa, ne računa na Bogdana Bogdanovića koji protiv bišeg tima nije dobio ni minut.

илу-вода-чаша-09112025

Banja Luka

Dijelovi Banjaluke bez vode, jedan će biti skoro cijeli dan

Kapiten Srbije nije igrao protic Sansa, a trener Klipersa je odlučio je da ga ne uvodi u igru ni protiv Hoksa.

Prethodno je Bogdan protiv Oklahome i Finiksa odigrao skoro po 30 minuta, pa je preskočio "revanš" sa Sansima, dok je meč sa Hoksima presjedio na klupi.

Vit Krejči predvodio je Hokse do pobjede sa 28 poena, pratili su ga Porzingis sa 20, Džejlen Džonson sa 16 poena, deset skokova i osam asistencija, Rizaše sa 11 i Okongvu sa deset poena.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Region

Crna Gora deseta u Evropi po indeksu organizovanog kriminala

Džejms Harden imao je tripl-dabl od 35 poena, deset skokova i 11 asistencija, ali ne i podršku saigrača. Zubac je imao 13 poena i 12 skokova, dok su Džons i Dan ubacili po 11 poena.

Bogdan Bogdanović

NBA

NBA liga

