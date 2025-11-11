Sramno je ovo što se radi Bogdanu Bogdanoviću

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović opet nije igrao, a Los Anđeles Klipersi su poraženi od Atlante 105:102.

Jasno je svima da Tajron Lu, trener Kipersa, ne računa na Bogdana Bogdanovića koji protiv bišeg tima nije dobio ni minut.

Kapiten Srbije nije igrao protic Sansa, a trener Klipersa je odlučio je da ga ne uvodi u igru ni protiv Hoksa.

Prethodno je Bogdan protiv Oklahome i Finiksa odigrao skoro po 30 minuta, pa je preskočio "revanš" sa Sansima, dok je meč sa Hoksima presjedio na klupi.

Vit Krejči predvodio je Hokse do pobjede sa 28 poena, pratili su ga Porzingis sa 20, Džejlen Džonson sa 16 poena, deset skokova i osam asistencija, Rizaše sa 11 i Okongvu sa deset poena.

Džejms Harden imao je tripl-dabl od 35 poena, deset skokova i 11 asistencija, ali ne i podršku saigrača. Zubac je imao 13 poena i 12 skokova, dok su Džons i Dan ubacili po 11 poena.