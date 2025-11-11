Logo
Large banner

Jović za 0,4 sekunde izazvao ludilo u Majamiju

Izvor:

B92

11.11.2025

08:34

Komentari:

0
Никола Јовић
Foto: Tanjug/AP Photo/Marta Lavandier

Košarkaši Majamija slavili su poslije produžetka protiv Klivlenda – 140:138.

Jedan od junaka bio je srpski reprezentativac Nikola Jović, koji je asistirao Endrjuu Viginsu za pobjedu, uprkos tome što je do kraja ostalo samo 0,4 sekunde.

Ne može se reći da je Jović, prije toga, imao veče za pamćenje. Upisao je osam poena (2/5 za dva, 1/5 za tri, 1/2 penali), osam skokova, četiri asistencije i jednu blokadu.

Nikola Jokić

Košarka

NBA liga odala priznanje Jokiću - FOTO

Završnica nam je donijela smenjivanje ekipa u vođstvu, a polovični uspjeh sa linije slobodnih bacanja Džejsona Tajsona, kaznio je Haime Hakez.

Hit je u produžetku vodio sve vrijeme, činilo se poslije bacanja Normana Pauela da je to to, ali je Donovan Mičel pogodio trojku na 0,4 sekunde prije kraja.

Tada su na scenu stupili Jović i Vigins. Nikola je izveo aut, a Vigins zakucao uz zvuk sirene – za ludilo u Majamiju.

Najefikasniji kod Majamija bili su Pauel sa 33 poena, Vigins je dodao 23, uz pet asistencija, Hakez je imao 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija, a Kelel Vejr 14 poena i čak 20 skokova.

Na drugoj strani istakli su se Mičel sa 28 poena, 15 skokova i osam asistencija, Deandre Hanter sa 23 poena, te Ivan Mobli sa 21 poenom, 10 skokova i pet asistencija.

Bio je ovo derbi Istoka, tako da su timovi izjednačeni sa skorom 7-4, a ispred su samo Detroit Pistonsi i Njujork Niksi.

NBA liga:

Hornets – Lejkers 111:121,

Pistons – Vizards 137:135,

Medžik – Blejzers 115:112,

Hit – Kavalirs 140:138,

Buls – Spars 117:121,

Maveriks – Baks 114:116,

Sans – Pelikans 121:98,

Džez – Timbervulvs 113:120,

Klipers – Hoks 102:105.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jović

NBA

NBA liga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ако намажете ово на мјесто гдје наносите парфем, мирис ће трајати сатима

Stil

Ako namažete ovo na mjesto gdje nanosite parfem, miris će trajati satima

1 h

0
Додик честитао Сари Ћирковић: Српска ће ти стално бити подршка

Republika Srpska

Dodik čestitao Sari Ćirković: Srpska će ti stalno biti podrška

1 h

0
Дјечија играчка се хитно повлачи са тржишта

Ekonomija

Dječija igračka se hitno povlači sa tržišta

1 h

0
Ужас у познатој винарији: Шефови сексуално узнемиравали радницу, ево колику казну су добили

Region

Užas u poznatoj vinariji: Šefovi seksualno uznemiravali radnicu, evo koliku kaznu su dobili

1 h

0

Više iz rubrike

НБА лига одала признање Јокићу - ФОТО

Košarka

NBA liga odala priznanje Jokiću - FOTO

1 h

0
Кошаркаши Уралмаша одрадили тренинг у Лакташима

Košarka

Košarkaši Uralmaša odradili trening u Laktašima

13 h

0
Утакмица Игокеа-Трст

Košarka

Igokea počinje takmičenje u VTB kupu

13 h

0
Радивојевић за АТВ: Спектакл против Уралмаша, јефтиније карте за Партизан

Košarka

Radivojević za ATV: Spektakl protiv Uralmaša, jeftinije karte za Partizan

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

04

Italijanski košarkaš zakucao Ferari u zid kuće, bore mu se za život

10

03

Doktorka pronađena mrtva blizu granice: Kćerka iznijela teške optužbe

10

01

Sramno je ovo što se radi Bogdanu Bogdanoviću

09

59

Otkrivena "Lucifer" pčela

09

57

Cvijanović poručila Stanivukoviću: Ti si mali manipulator i falsifikator

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner