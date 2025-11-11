Jović za 0,4 sekunde izazvao ludilo u Majamiju

Jedan od junaka bio je srpski reprezentativac Nikola Jović, koji je asistirao Endrjuu Viginsu za pobjedu, uprkos tome što je do kraja ostalo samo 0,4 sekunde.

Ne može se reći da je Jović, prije toga, imao veče za pamćenje. Upisao je osam poena (2/5 za dva, 1/5 za tri, 1/2 penali), osam skokova, četiri asistencije i jednu blokadu.

Košarka NBA liga odala priznanje Jokiću - FOTO

Završnica nam je donijela smenjivanje ekipa u vođstvu, a polovični uspjeh sa linije slobodnih bacanja Džejsona Tajsona, kaznio je Haime Hakez.

Hit je u produžetku vodio sve vrijeme, činilo se poslije bacanja Normana Pauela da je to to, ali je Donovan Mičel pogodio trojku na 0,4 sekunde prije kraja.

Tada su na scenu stupili Jović i Vigins. Nikola je izveo aut, a Vigins zakucao uz zvuk sirene – za ludilo u Majamiju.

Najefikasniji kod Majamija bili su Pauel sa 33 poena, Vigins je dodao 23, uz pet asistencija, Hakez je imao 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija, a Kelel Vejr 14 poena i čak 20 skokova.

Na drugoj strani istakli su se Mičel sa 28 poena, 15 skokova i osam asistencija, Deandre Hanter sa 23 poena, te Ivan Mobli sa 21 poenom, 10 skokova i pet asistencija.

Bio je ovo derbi Istoka, tako da su timovi izjednačeni sa skorom 7-4, a ispred su samo Detroit Pistonsi i Njujork Niksi.

NBA liga:

Hornets – Lejkers 111:121,

Pistons – Vizards 137:135,

Medžik – Blejzers 115:112,

Hit – Kavalirs 140:138,

Buls – Spars 117:121,

Maveriks – Baks 114:116,

Sans – Pelikans 121:98,

Džez – Timbervulvs 113:120,

Klipers – Hoks 102:105.