Otkrivena "Lucifer" pčela

Australijski naučnici otkrili su novu vrstu domaće pčele sa sićušnim rogovima, kojoj su dali prikladno "pakleno" ime Lucifer pčela.

Bi-bi-si navodi da su vrstu Lucifer otkrili istraživači dok su posmatrali retku divlju biljku koja raste isključivo u Bremerskim planinama u regionu Goldfilds (Zlatna polja) Zapadne Australije, ha oko 470 kilometara istočno od Perta.

„Karakteristični mali rogovi“ prisutni su samo kod ženki, prema riječima vodećeg istraživača dr Kita Prendergasta sa Univerziteta Kertin.

Oni bi mogli da se koriste za odbranu, sakupljanje polena i nektara ili za sakupljanje materijala poput smole za izgradnju gnijezda.

„Ženka je imala ove nevjerovatne male rogove na licu“, rekao je dr Prendergast. „Kada sam pisao opis nove vrste, gledao sam Netfliksovu seriju Lucifer u to vrijeme i ime je savršeno odgovaralo. Pored toga, veliki sam obožavalac lika, tako da nije bilo sumnje.“

Republika Srpska Cvijanović poručila Stanivukoviću: Ti si mali manipulator i falsifikator

Ime Lucifer, koje na latinskom znači „nosilac svjetlosti“, takođe simbolizuje potrebu da se svetlo uperi ka većoj zaštiti i istraživanju australijskih pčela, rekla je ona, i bolje razumijevanje načina oprašivanja ugroženih biljaka.

U hrišćanskoj teologiji, Lucifer se često poistovjećuje sa palim anđelom koji se pobunio protiv Boga i zbog svoje arogancije je izbačen iz raja. Iako latinsko ime Lucifer prvobitno znači „nosilac svjetlosti“ i odnosilo se na jutarnju zvijezdu (Veneru), kasnije je postalo simbol Satane u biblijskoj i teološkoj tradiciji.

Studija poziva vlasti da zvanično proglase područje gdje su pronađene nove vrste pčela i rijetka divlja biljka zaštićenim područjem kako bi se sprečilo krčenje šuma i uništavanje staništa

„Pošto su nova vrsta i ugrožena biljka pronađene na istom malom području, obje bi mogle biti ugrožene degradacijom staništa i prijetnjama poput klimatskih promjena“, upozorila je dr Prendergast.

Dodala je da mnoge rudarske kompanije čak ni ne uzimaju u obzir domaće pčele u svojim procjenama uticaja na životnu sredinu.

„Kao rezultat toga, možda gubimo neotkrivene vrste, uključujući i one koje igraju ključnu ulogu u očuvanju ugroženih biljaka i ekosistema. Ako ne znamo koje pčele postoje i od kojih biljaka zavise, mogli bismo izgubiti obe prije nego što ih uopšte upoznamo“, zaključila je ona.

New 'Lucifer' bee with devil-like horns found in Australia https://t.co/nrzQUC1ddB — BBC News (UK) (@BBCNews) November 11, 2025

(Kurir)