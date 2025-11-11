Igokea poražena od Uralmaša nakon produžetka

Izvor:
ATV
11.11.2025
21:44
Komentari:0
Košarkaši Igokee poraženi su od Uralmaša poslije produžetka rezultatom 86:91 u utakmici Vinlajn Basket kupa.
Imali su Igosi priliku da riješe utakmicu u posljednjoj četvrtini, ali je ruski tim ipak uspio da uvede meč u produžetak i na kraju upiše trijumf.
Najefikasniji u pobjedi Uralmaša bio je Kiril Pisklov sa 17 poena, jedan manje ubacio je Hejden Dalton.
“Velika pobjeda za nas. Klub je poslije dugo vremena izašao da odigra inostranu utakmicu. Igrači su bili veoma motivisani, gladni pobjede i nisu odustajali do samog kraja. Hvala Igokei na sjajnom gostoprimstvu”, rekao je trener Uralmaša Rostislav Vergun.
Najefikasniji u timu Igokee bio je Dragan Milosavljević sa 19 poena. Igosi se sada okreću utakmici protiv Partizana u ABA ligi, a onda i važnom meču u FIBA Ligi šampiona.
“Imali smo šansu da zatvorimo utakmicu u posljednjoj četvrtini, ali se to nije desilo. Oni se nisu predavali i odveli su utakmicu u produžetak. Imamo dva dana da se odmorimo i počnemo spremati za Partizan. Nakon toga slijedi i veoma važan meč sa Virzburgom, nadam se da će i kadrovska situacija biti bolja”, izjavio je trener KK Igokea Nenad Stefanović.
