Savjet ministara o izmjenama Zakona o radu u institucijama BiH

12.11.2025

07:25

Савјет министара о измјенама Закона о раду у институцијама БиХ

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH na predloženom je dnevnom redu sjednice Savjeta ministara.

Ministri bi trebalo da razmotre i novi tekst Prijedloga srednjoročnog programa rada Savjeta ministara, te Prijedlog programa javnih investicija.

Na sjednici bi trebalo da bude riječi i o prijedlogu odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u ovoj godini.

Savjet ministara BiH

