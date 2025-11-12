Savjet ministara o izmjenama Zakona o radu u institucijama BiH

12.11.2025
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH na predloženom je dnevnom redu sjednice Savjeta ministara.
Ministri bi trebalo da razmotre i novi tekst Prijedloga srednjoročnog programa rada Savjeta ministara, te Prijedlog programa javnih investicija.
Na sjednici bi trebalo da bude riječi i o prijedlogu odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u ovoj godini.
