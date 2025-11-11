Dom naroda Parlamenta FBiH podržao kreditno zaduženje od 79,9 miliona evra kod IBRD-a

Izvor:
SRNA
11.11.2025
21:49
Dom naroda Parlamenta FBiH dao je većinsku podršku za kreditno zaduženje od 79,9 miliona evra kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju projekta "Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u FBiH".
Od ukupnog zaduženja, oko 50 odsto se odnosi na FBiH, 20 odsto na preduzeće "Elektroprivreda BiH" i 30 odsto na Rudnik mrkog uglja Banovići.
Ovaj projekat se odnosi na područja rudnika Zenica, Tuzla i Banovići.
Federalni Predstavnički dom nedavno je uskratio podršku toj odluci.
Prema obrazloženju federalne Vlade koja je i predložila Parlamentu ovu odluku, kao i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića koji se danas obratio delegatima u Domu naroda, zaduženje se odnosi na realizaciju projekta.
Dom naroda Parlamenta FBiH danas nije podržao zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju putne poddionice Poprikuše–Nemila na Koridoru "Pet ce".
Odluka je odobrena nedavno u Predstavničkom domu, ali ne može stupiti na snagu bez podrške i Doma naroda, prenose federalni mediji.
Doma naroda nije usvojio ni izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju federalne Agencije za upravljanje oduzetom imovinom za drugo polugodište 2024. i prvo polugodište 2025. godine.
Trenutno na programu