Dom naroda Parlamenta FBiH podržao kreditno zaduženje od 79,9 miliona evra kod IBRD-a

Izvor:

SRNA

11.11.2025

21:49

Komentari:

0
Дом народа Парламента ФБиХ подржао кредитно задужење од 79,9 милиона евра код ИБРД-а

Dom naroda Parlamenta FBiH dao je većinsku podršku za kreditno zaduženje od 79,9 miliona evra kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju projekta "Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u FBiH".

Od ukupnog zaduženja, oko 50 odsto se odnosi na FBiH, 20 odsto na preduzeće "Elektroprivreda BiH" i 30 odsto na Rudnik mrkog uglja Banovići.

Ovaj projekat se odnosi na područja rudnika Zenica, Tuzla i Banovići.

Federalni Predstavnički dom nedavno je uskratio podršku toj odluci.

Дом народа

BiH

Dom naroda: Nema kvoruma, Ademović dao pauzu

Prema obrazloženju federalne Vlade koja je i predložila Parlamentu ovu odluku, kao i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića koji se danas obratio delegatima u Domu naroda, zaduženje se odnosi na realizaciju projekta.

Dom naroda Parlamenta FBiH danas nije podržao zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju putne poddionice Poprikuše–Nemila na Koridoru "Pet ce".

NENAD-STEVANDIĆ-180925

Republika Srpska

NSRS otpilila Dom naroda: Nećemo postupiti po vašem zahtjevu, naučite nadležnosti

Odluka je odobrena nedavno u Predstavničkom domu, ali ne može stupiti na snagu bez podrške i Doma naroda, prenose federalni mediji.

Doma naroda nije usvojio ni izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju federalne Agencije za upravljanje oduzetom imovinom za drugo polugodište 2024. i prvo polugodište 2025. godine.

Dom naroda FBiH

Parlament FBiH

kreditno zaduženje

