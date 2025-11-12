Logo
Sud u Minhenu oslobodio sveštenika iz BiH optužbi za zlostavljanje

12.11.2025

07:16

Sud u Minhenu donio je oslobađajuću presudu u slučaju 69-godišnjeg sveštenika iz Bosne i Hercegovine koji je bio optužen za zlostavljanje i silovanje 18-godišnje djevojke.

Međutim, Javno tužilaštvo odbija oslobađajuću presudu i već su uložili žalbu.

Tužilaštvo tvrdi da je uprkos opsežnim dokazima, uključujući iskaze čak 20 svjedoka, sud oslobodio 69-godišnjeg sveštenika iz Nadbiskupije Minhena i Frajzinga.

Prema riječima sudije, postojale su značajne sumnje u vezi sa činjenicama iznesenim u optužnici. „Nešto se moralo dogoditi“, izjavio je sudija. Šta je to tačno bilo, „ne može se zaista utvrditi“. Kancelarija javnog tužioca, s druge strane, zahtijevala je kaznu od tri godine i devet mjeseci zatvora bez uslovne slobode, navodeći da je krivica dokazana.

Inače, sveštenik iz BiH, koji je u međuvremenu penzionisan, suđenje je pratio iz invalidskih kolica i nije se izjašnjavao sve do samog kraja suđenja. Tek kada mu je sudija dao završnu riječ, on je rekao da je nevin te da nikada nije čuo toliko laži.

„Uništavaju me. Uništavaju Crkvu, ne samo u Njemačkoj, već svuda.“

Podsjetimo, slučaj datira iz 2018. godine kada je on bio na službi u Nadbiskupiji Minhena i Frajzinga.

Javni tužilac optužio je 69-godišnjeg sveštenika, koji je tada bio u službi Nadbiskupije Minhena i Frajzinga, da je žrtvu silovao prstima te pritom upotrijebio silu.

Kako prenose mediji, optuženi je iz Bosne i Hercegovine i u pritvoru je proveo skoro devet mjeseci. On je uhapšen u Hrvatskoj odakle je izručen radi krivičnog postupka.

Kako stoji u optužnici, krivično djelo se desilo između avgusta 2018. i marta 2019. godine tokom sastanka u njegovom bivšem župnom domu u okrugu Dahau. Naime, 18-godišnja mlada žena i njena majka zatražile su pastirsku podršku i pomoć od nadležnog sveštenika zbog žalosti i drugih porodičnih problema. Kada je majka nakratko izašla iz prostorije, sveštenik je postao agresivan. Prema svjedočenju djevojke, raskopčao joj je farmerke dok je sjedila pored njega, prisilno je držeći i prijeteći da će joj napraviti "pakao od života" ako bilo šta kome kaže.

