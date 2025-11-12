Grad Zagreb zabranio "Za dom spremni" na koncertima i javnim događajima

Gradska skupština Zagreba usvojila je u utorak zaključak kojim se gradonačelnik poziva da preduzme sve potrebne mjere kako bi se spriječilo korištenje fašističkih i ustaških simbola, slogana i pokliča, uključujući "Za dom spremni", na svim javnim površinama i događajima pod gradskom nadležnošću.

Odluka se odnosi na prostore kojima upravljaju gradske ustanove i trgovačka društva, kao i na sve javne površine za koje Grad izdaje dozvole za održavanje događaja.

Odbornici su poručili da je cilj da se zaštiti javni prostor od poruka koje podstiču mržnju, nasilje i isključivost.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je danas da će se ovim zabraniti korišćenje ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad Zagreb, ali da će se koncert Marka Perkovića Tompsona, poznatog po promivisanju ustaštva u svojim pesmama, 27. decembra ipak održati, jer je za njega ranije potpisan ugovor.

Predsjednica Kluba odbornika "Možemo" Iva Ivšić istakla je da se zaključak temelji na antifašističkim vrijednostima Ustava Republike Hrvatske, kao i stavovima Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava.

- Ustavni sud je jasno rekao da je "Za dom spremni" ustaški pozdrav Nezavisne Države Hrvatske i da nije u skladu s Ustavom, dok je Evropski sud za ljudska prava u predmetu 'Šimunić protiv Hrvatske' utvrdio da njegova javna upotreba nije zaštićena slobodom izražavanja, jer podstiče mržnju - podsjetila je Ivšić.

Naglasila je da se odluka ne odnosi na zabranu umjetnosti, muzike ili slobode izražavanja, već jasno postavlja granicu definisanu članom 39. Ustava RH koji zabranjuje podsticanje na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i nasilje.

- U Gradu Zagrebu ne bavimo se time hoće li koncerta biti ili neće, nego onim što je protivustavno - a to je ustaški pozdrav "Za dom spremni". Ako će ga biti, to je odluka Tompsona i njegovog menadžmenta - izjavio je Tomašević ranije danas.

Tomašević je naveo da svi koji smatraju da je zaključak Gradske skupštine protivpravan mogu da iskoriste pravne mehanizme da ga ospore.