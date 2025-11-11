Logo
Sud ponovo naložio oduzimanje spomenika Pavlu Đurišiću

11.11.2025

16:08

Суд поново наложио одузимање споменика Павлу Ђуришићу
Foto: Printscreen/Youtube/Pobjeda

Vanraspravno vijeće Osnovnog suda u Beranama je uvažilo žalbu beranskog tužilaštva i naredilo policiji da privremeno oduzme spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, rečeno je podgoričkim Vijestima u beranskom sudu.

Naveli su da je zahtjev beranskog tužilaštva za privremeno oduzimanje spomen-obeležja Đurišiću od mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija ocijenjen kao osnovan.

Time je preinačena odluka sudije Osnovnog suda u Beranama Dubravke Popović, koja je u petak, po peti put, odbila zahtjev tužilaštva za privremeno oduzimanje spomenika, kako se navodi, "saradniku okupatora u Drugom svjetskom ratu".

"Sud je naložio privremeno oduzimanje navedenog spomen-obilježja iz prostorija i ostalih objekata koji su sastavni dio Manastira Đurđevi Stupovi, jer isti predmet može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku protiv okrivljenog Vujadina Dobrašinovića zbog krivičnog djela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen-obilježja u saizvršilaštvu...", navodi se u saopštenju dostavljenom redakciji.

Navodi se i da je episkop Metodije dužan da preda kip Đurišića "koji se nalazi u prostorijama i ostalim objektima koji su sastavni deo Manastira Đurđevi Stupovi u Beranama".

"Ukoliko isto odbije, može se kazniti novčanom kaznom do 1.000 evra, a u slučaju daljeg odbijanja može biti i zatvoren", dodaje se u saopštenju.

Navedeno je i da se oduzeti spomenik predaje na čuvanje beranskoj policiji, koja i izvršava rješenje suda o oduzimanju spomenika, kako se navodi, "ratnom zločincu".

Vijesti pišu da je statua s likom, kako navode, "ratnog zločinca" premještena polovinom avgusta u konak manastira. Spomenik je tu prenesen iz crkve u Gornjem Zaostru, gdje je prebačen nakon što je uklonjen s postamenta u tom beranskom selu, gdje je i otkriven 8. avgusta.

Kip Đurišiću otkrio je episkop Metodije, uz intoniranje himne Srbije, a statua je uklonjena istog dana u poslijepodnevnim satima.

(Telegraf)

