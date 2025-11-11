Plenković razgovarao s Pupovcem: Izložba u Vukovaru odložena da bi se smirile tenzije

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da se jutros čuo sa liderom SDS S-a Miloradom Pupovcem, koji mu je rekao da je izložba fotografija u Vukovaru odložena za decembar da bi se smirile tenzije.

Plenković je komentarisao napetosti u Vukovaru i fotografije kojima je oblijepljen grad u znak protesta protiv izložbe u Srpskom kulturnom centru "Srpkinja, heroina Velikog rata", istakavši da tenzije moraju biti smanjene.

''Sve što se dogodilo prošle sedmice bilo je suvišno i pripisujem to neželjenom incidentu koji smo snažno osudili'', rekao je Plenković u izjavi novinarima nakon otvaranja Međunarodnog sajma knjiga Interliber.

Dodao je da je temelj savremene Hrvatske Domovinski rat, njegove vrijednosti i hrvatski branitelji, ali i da je važno da se sve manjine u Hrvatskoj osjećaju sigurno i imaju prostor za njegovanje svog identiteta.

''Ne vidim razlog da 30 godina nakon završetka rata ponovno imamo tenzije. To je suprotno svemu što ova Vlada radi'', naveo je Plenković.