Plenković razgovarao s Pupovcem: Izložba u Vukovaru odložena da bi se smirile tenzije

Izvor:

Tanjug

11.11.2025

15:16

Foto: Tanjug/AP

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da se jutros čuo sa liderom SDS S-a Miloradom Pupovcem, koji mu je rekao da je izložba fotografija u Vukovaru odložena za decembar da bi se smirile tenzije.

Plenković je komentarisao napetosti u Vukovaru i fotografije kojima je oblijepljen grad u znak protesta protiv izložbe u Srpskom kulturnom centru "Srpkinja, heroina Velikog rata", istakavši da tenzije moraju biti smanjene.

''Sve što se dogodilo prošle sedmice bilo je suvišno i pripisujem to neželjenom incidentu koji smo snažno osudili'', rekao je Plenković u izjavi novinarima nakon otvaranja Međunarodnog sajma knjiga Interliber.

Зоран Милановић

Region

Milanović poslao neobičnu poruku: Prihvatam sve kao očajna ljubavnica

Dodao je da je temelj savremene Hrvatske Domovinski rat, njegove vrijednosti i hrvatski branitelji, ali i da je važno da se sve manjine u Hrvatskoj osjećaju sigurno i imaju prostor za njegovanje svog identiteta.

''Ne vidim razlog da 30 godina nakon završetka rata ponovno imamo tenzije. To je suprotno svemu što ova Vlada radi'', naveo je Plenković.

Andrej Plenković

Milorad Pupovac

Vukovar

izložba

