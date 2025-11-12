Drvena konstrukcija pala na pogrebnu povorku, povrijeđene 84 osobe

12.11.2025
08:14
Komentari:0
Osamdeset četiri osobe su potražile medicinsku pomoć nakon što se srušila drvena konstrukcija u okrugu Gudermes u Čečeniji, saopštilo je danas ministarstvo zdravstva Čečenije.
- Nakon pregleda i pružene pomoći na mjestu nesreće hospitalizovana su 43 pacijenta, od kojih se dva na odjeljenju intenzivne njege - navodi se u saopštenju čečenskog ministarstva zdravstva i dodaje da su ostali povrijeđeni primljeni na ambulantno liječenje, navodi agencija Interfaks.
Neki pacijenti su prebačeni u medicinske ustanove u Argunu, Republički klinički centar A. A. Kadirov i u Urgentni centar.
Dan ranije ruski mediji su objavili informaciju o ovoj nesreći navodeći da je 40 ljudi povrijeđeno kada se balkon privatne kuće srušio na pogrebnu povorku u selu Išhoj-Jurt.
