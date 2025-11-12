Logo
Large banner

Drvena konstrukcija pala na pogrebnu povorku, povrijeđene 84 osobe

12.11.2025

08:14

Komentari:

0
Дрвена конструкција пала на погребну поворку, повријеђене 84 особе
Foto: Pixabay

Osamdeset četiri osobe su potražile medicinsku pomoć nakon što se srušila drvena konstrukcija u okrugu Gudermes u Čečeniji, saopštilo je danas ministarstvo zdravstva Čečenije.

- Nakon pregleda i pružene pomoći na mjestu nesreće hospitalizovana su 43 pacijenta, od kojih se dva na odjeljenju intenzivne njege - navodi se u saopštenju čečenskog ministarstva zdravstva i dodaje da su ostali povrijeđeni primljeni na ambulantno liječenje, navodi agencija Interfaks.

Ђина Џиновић

Scena

Đina Džinović se oglasila nakon što je Haris otkrio da nisu u normalnim odnosim

Neki pacijenti su prebačeni u medicinske ustanove u Argunu, Republički klinički centar A. A. Kadirov i u Urgentni centar.

Dan ranije ruski mediji su objavili informaciju o ovoj nesreći navodeći da je 40 ljudi povrijeđeno kada se balkon privatne kuće srušio na pogrebnu povorku u selu Išhoj-Jurt.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

nezgoda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Помозимо свештенику Богдану Стјепановићу из Бијељине, позовимо 1457

Društvo

Pomozimo svešteniku Bogdanu Stjepanoviću iz Bijeljine, pozovimo 1457

3 h

0
Дјевојчица (15) се бацила под воз због раскида са момком

Svijet

Djevojčica (15) se bacila pod voz zbog raskida sa momkom

3 h

0
Српска богатија за 27 беба

Društvo

Srpska bogatija za 27 beba

3 h

0
Дјечак (4) отрован канабисом

Svijet

Dječak (4) otrovan kanabisom

3 h

0

Više iz rubrike

Трамп: Било које од моје дјеце може да буде предсједник у будућности

Svijet

Tramp: Bilo koje od moje djece može da bude predsjednik u budućnosti

3 h

0
Дјевојчица (15) се бацила под воз због раскида са момком

Svijet

Djevojčica (15) se bacila pod voz zbog raskida sa momkom

3 h

0
Дјечак (4) отрован канабисом

Svijet

Dječak (4) otrovan kanabisom

3 h

0
Пад авиона у Турској

Svijet

U padu aviona poginulo 20 osoba

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Udario pješaka na pješačkom!

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner