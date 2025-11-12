Žika Jakšić kupio grobno mjesto pored Saše Popovića

Voditelj Žika Jakšić otkrio je da je prije 8 godina kupio grobno mjesto na Bežanijskom groblju i da će počivati pored Saše Popovića.

Estradni mag Saša Popović preminuo je 1. marta 2025. godine u Parizu, a sahranjen je na Bežanijskom groblju u Beogradu.

Njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Žika Jakšić sada je otkrio nepoznate detalje i priznao da je Bane Obradović svoje grobno mjesto ustupio Saši Popoviću.

- Ja sam prije sedam, osam godina kupio svoje vječno konačište. Prvobitno je tu trebalo da bude Bane Obradović, ali pošto je Saša otišao iznenada onda je on ustupio njemu i tako da ćemo Saša i ja, kad budem umro, da budem pored njega i to će biti najveselije groblje na svijetu. Mi ćemo na miru da pravimo i "Zvezde Granda" i "Nikad nije kasno", rekao je Žika kroz osmijeh u emisiji "Glam i drama".