Банка увела ново правило: Ове картице биће деактивиране

Загребачка банка обавијестила је своје клијенте да од данас више неће бити могуће плаћати "виза" већ само "мастеркард" картицама.
Банка је свим корисницима, индивидуалним и пословним, већ послала нове "мастеркард" картице, које ће их у потпуности замијенити.
Данас ће све "виза" картице Загребачке банке бити деактивиране.
Из банке су поручили са се ова промјена односи на све кориснике Загребачке банке, како пословне и тако и приватне.
