Logo
Large banner

Банка увела ново правило: Ове картице биће деактивиране

Извор:

СРНА

12.11.2025

08:52

Коментари:

0
Банковна картица, Мастеркард
Фото: Pexels/ Photo by Pixabay

Загребачка банка обавијестила је своје клијенте да од данас више неће бити могуће плаћати "виза" већ само "мастеркард" картицама.

Банка је свим корисницима, индивидуалним и пословним, већ послала нове "мастеркард" картице, које ће их у потпуности замијенити.

Младен Жижовић

Фудбал

''Да знаш како сам тужна без тебе'': Емотивна објава кћерке Младена Жижовића обишла регион

Данас ће све "виза" картице Загребачке банке бити деактивиране.

Из банке су поручили са се ова промјена односи на све кориснике Загребачке банке, како пословне и тако и приватне.

Подијели:

Таг:

banka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Младен Жижовић

Фудбал

Емотивна објава кћерке Младена Жижовића обишла регион: Да знаш...

3 ч

0
Стиже ли нова промјена: Објављена прогноза до недјеље

Друштво

Стиже ли нова промјена: Објављена прогноза до недјеље

3 ч

0
Ево како да очистите ваше јастуке од прљавштине без прања

Савјети

Ево како да очистите ваше јастуке од прљавштине без прања

3 ч

0
Новак Ђоковић послао моћну поруку: Није ме брига

Тенис

Новак Ђоковић послао моћну поруку: Није ме брига

3 ч

0

Више из рубрике

Катанац врата капија

Економија

Затворена чувена фабрика папира

4 ч

0
Подстицаји битан фактор у пословању привредника Српске

Економија

Подстицаји битан фактор у пословању привредника Српске

16 ч

0
Румунија у потрази за радном снагом: За возаче камиона нуде мјесечно и до 3.000 евра

Економија

Румунија у потрази за радном снагом: За возаче камиона нуде мјесечно и до 3.000 евра

20 ч

0
Конференција о одрживом развоју и инвестицијама у Бањалуци, присуствује Минић

Економија

Конференција о одрживом развоју и инвестицијама у Бањалуци, присуствује Минић

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

56

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

11

38

Гужва на излазу из БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner