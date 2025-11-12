Logo
Large banner

Samo ova 3 znaka horoskopa imaće neprekidan talas sreće sve do kraja godine

Izvor:

Krstarica

12.11.2025

08:57

Komentari:

0
Само ова 3 знака хороскопа имаће непрекидан талас среће све до краја године
Foto: Pexels

Postoje periodi kada sve ide po planu, kada vam se život smiješi i kada čak i najmanje odluke donose dobre rezultate. Upravo takav period počinje za tri horoskopska znaka – i traje sve do kraja godine.

Ako ste među njima, spremite se da uživate, jer univerzum vam sada daje vjetar u leđa, ali i priliku da napokon živite bez straha od neuspjeha.

Lav je prvi znak koji ulazi u fazu beskrajne sreće. Njegova upornost i vjera u sebe konačno donose rezultate. Na poslu dolazi priznanje, a u ljubavi stabilnost i toplina. Ako ste Lav, ne bežite od prilika – svaka nova ponuda može biti upravo ono što ste čekali.

Strijelac će tokom ovog perioda osetiti olakšanje. Poslije mjeseci borbe i sumnji, sve dolazi na svoje. Moguće su iznenadne ponude za putovanje, nova poznanstva i šanse koje mijenjaju život.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 5

Svijet

U ruskoj vojsci formiran novi rod vojske

Savjet: pratite intuiciju, jer sada vas neće izneveriti.

Ribe će konačno pustiti prošlost i zakoračiti u mir. Sve što je boljelo, počinje da zacjeljuje, a ljubav i kreativnost preplavljuju njihov svijet. Ribe će doživeti trenutke radosti koje dugo nisu osjetile.

Sreća nije slučajna – dolazi kao nagrada za istrajnost, dobrotu i otvorenost prema životu. Ako ste među ovim znakovima, ne sumnjajte u sebe.

Iskoristite svaki dan da uradite nešto što vas čini srećnim. A ako niste – ne brinite, jer univerzum uvijek ima način da svima pošalje svoj talas sreće, samo u pravo vrijeme, piše Krstarica.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У руској војсци формиран нови род војске

Svijet

U ruskoj vojsci formiran novi rod vojske

2 h

0
Банковна картица, Мастеркард

Ekonomija

Banka uvela novo pravilo: Ove kartice biće deaktivirane

2 h

0
Младен Жижовић

Fudbal

Emotivna objava kćerke Mladena Žižovića obišla region: Da znaš...

2 h

0
Стиже ли нова промјена: Објављена прогноза до недјеље

Društvo

Stiže li nova promjena: Objavljena prognoza do nedjelje

3 h

0

Više iz rubrike

Ове знакове у наредним данима очекује талас успјеха и новца: Да ли сте међу њима?

Zanimljivosti

Ove znakove u narednim danima očekuje talas uspjeha i novca: Da li ste među njima?

3 h

0
Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

Zanimljivosti

Mlada usred venčanja prekinula sveštenika: Od pitanja koje mu je postavila zavladao muk u crkvi

14 h

0
Да ли сте икада видјели албино јелена? Изгледа нестварно!

Zanimljivosti

Da li ste ikada vidjeli albino jelena? Izgleda nestvarno!

17 h

0
Ови знакови хороскопа увијек побјеђују у расправама

Zanimljivosti

Ovi znakovi horoskopa uvijek pobjeđuju u raspravama

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

11

31

Dječak (3) preminuo kada je sa ujakom pao preko terase

11

30

Ovaj znak ima najviše šanse da postane milioner u narednoj godini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner