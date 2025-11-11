Logo
Da li ste ikada vidjeli albino jelena? Izgleda nestvarno!

11.11.2025

18:40

Komentari:

0
Foto: Reddit/@BeAmazed/screenshot

Neimenovana žena doživjela je nezaboravno iskustvo tokom vožnje kolima, kada je usred šume ugledala rijetku vrstu albino jelena. Životinja je stajala graciozno u snijegu i posmatrala okolinu.

Oduševljena prizorom, snimila je veličanstveno stvorenje i objavila video na internetu, gdje je brzo postao viralan.

"Djeluje nestvarno"

Bajkovita scena je iznova aktuelizovana na mrežama, prvobitno je objavljena na TikToku, a potom je postala popularan i na mreži X (bivši Tviter).

“Albino jeleni su jednostavno nevjerovatni. Djeluju gotovo nestvarno“, napisala je autorka.

Snimak je kasnije objavljen i stranici Accu Weather, uz komentar: “Veličanstveni bijeli jelen u snijegu. Ovakvi primjerci se rađaju u prosjeku 1 od 30.000 slučajeva“.

You thought you see a deer covered in snow, but it's really a white deer
byu/sh0tgunben inBeAmazed

"Skoro da svijetli na snijegu"

Video je očarao korisnike društvenih mreža, koji su ga masovno komentarisali. Jedan je napisao: “Apsolutno magično! Kao da je stigao iz Narnije“.

Drugi je dodao: “Nikada nisam vidio ništa slično. Zamislite da naiđete na ovakvu ljepotu u tihoj večeri“.

Treći je istakao: “Način na koji stoji, skoro da svijetli na snijegu, nestvarno“.

Upozorenje korisnika

Međutim, pojedini korisnici izrazili su zabrinutost za bezbijednost životinje, prenosi Hindustan Tajms.

“Prelijep je, ali se nadam da će ostati sakriven od predatora“, napisala je jedna osoba.

Korisnici su postavljali pitanja o lokaciji, gdje je snimak nastao, ali je jedan upozorio: “Ni slučajno ne otkrivaj lokaciju! Biće odmah ulovljen”.

Albino jeleni spadaju među najrjeđa stvorenja u divljini. Međutim, njihova ljepota dolazi sa značajnim izazovima za preživljavanje. Često imaju slab vid i nedostatak prirodnog kamufliranog krzna, što ih čini lakom metom za predatore.

(Telegraf.rs)

