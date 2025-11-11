Ovo su najljepša kratka imena za dječake koja nose moćna značenja

Izabrati ime za novog člana porodice nije nimalo lak zadatak. A modi su posljednjih godina i kratka imena koja često nemaju nadimak, ali nose moćna značenja.

Ako očekujete dječaka, evo spiska najljepših kratkih imena koji će vam pomoći u odabiru…

Adam – Ime hebrejskog porijekla. Značenje imena na hebrejskom je zemlja, ali se koristi i u značenju čovjek. Prema Bibliji Adam je bio prvi čovjek koga je Bog načinio od zemlje prema svom liku.

Alek – Ime grčkog porijekla, koje je u Srbiji izvedeno od imena Aleksandar, pa ima isto značenje – čovjek, junak.

Vuk – Izvodi porijeklo od staroslovenske osnove volk (vuk)– derikoža; onaj koji rastrže u borbi. U prošlosti kada se još vjerovalo da riječ ima dejstvo magije, nadevalo se djetetu u funkciji zastrašivanja zlih duhova koji se klone “opasnih zveri”. Simboliše veliku hrabrost, brzinu i spretnost.

Luka – Potiče iz grčkog Loukas, vjerovatno nastalo iz latinskog Lucas, izvornog porijekla iz lux (svjetlost, svetleći) – koji svetli, zrači, obasjava.

Lav – Slovenizovano iz grčkog Leon ili latinskog Leo (lav) – simbol gordosti, hrabrosti i snage.

Leon – Značenje imena dolazi od latinskog leo što znači lav.

Uroš – Izvodi porijeklo iz mađarskog ur (gospodin) + slovački nastavak oš.

Sava – Potiče iz aramejsko-hebrejskog Saba (starac, djeda) – preobražen, pravedan. Kod nas već duži niz vijekova jedno je od najčešćih imena zahvaljujući kultu Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog srpskog arhiepiskopa. U zanemarljivom broju zastupljeno je kod Makedonaca i Bugara, dok je kod ostalih slovenskih naroda krajnje rijetko, a u mnogim evropskim jezicima uopšte ga nema, piše Krstarica.

Relja – Vrlo malo ima istorijskih podataka od kada datira ovo ime među Srbima, ali se pretpostavlja da je izuzetno staro. Postoji pisani izvor iz 13. vijeka koji potvrđuje postojanje starog slavenosrpskog imena Hrebljan, za koje se pretpostavlja da je preteča muškog imena Relja. Smatra se da potiče od glagola “hrliti“, što znači “brzati“. Zato se ime Hrebljan, te Relja može slobodno prevesti kao “onaj koji žurno grabi naprijed“, ali i kao “onaj koji je plahovite naravi“, te “onaj koji je brz“.

Ivan – U hrišćanskom svijetu jedno od najučestalijih imena. Ime je došlo preko grčke i latinske verzije, a originalno je u hebrejskom jeziku Johanan (Jehohanan), sastavljeno od Jahveh (Bog) i hanan (milostiv), dakle Bog je milostiv.

Igor – Potiče iz staroskandinavskog Ingvarr, Ingvio (ime skandinavskog boga izvobilja) + varr – čuvati, štititi. Kod nas je došlo posredstvom ruskog, gdje je prisutno već preko hiljadu godina. Oni su ga u dalekoj prošlosti preuzeli od skandinavskih Varjaza koji su bili osvajači i osnivači prve ruske države.

Gal – Ime nepoznatog porijekla, a znači crn, mrk.

Oleg – Muško rusko ime koje vodi porijeklo od staroindijskog, a znači zdrav.

Saša – Ime Saša je muško/ženska umanjenica ili deminutiv od imena Aleksandar, odnosno ženskog oblika imena Aleksandra. Porijeklo ove umanjenice je iz Rusije. Obzirom da porijeklo imena potiče iz imena Aleksandar, odnosno Aleksandra, ima isto značenje čovjek, junak.

Vanja – Smatra se da ime Vanja potiče od muškog imena Ivan ili, pak Jovan. Uzevši u obzir poreklo imena, uzima se da ima isto značenje, odnosno “Bog je milostiv“ ili “Bog se smilovao“.

Naum – Ime Naum potiče od grčkog imena Naoum. Korijen i značenje imena potiče od starohebrejske riječi nahum što znači učitelj.

Vid – Vid je muško slovensko ime. Značenje dolazi od osnove vidjeti (vidak). Postoje mišljenja da je ovo ime nastalo iz latinskog “vita“ u značenju život.