Logo
Large banner

4 znaka neće znati šta će s novcem u 2026. godini

Izvor:

Superžena

11.11.2025

10:59

Komentari:

0
4 знака неће знати шта ће с новцем у 2026. години
Foto: Unsplash

Zvijezde predviđaju da će se četiri horoskopska znaka u 2026. doslovno utopiti u novcu. Saznajte da li ste među srećnim znakovima.

Koliko puta ste pomislili: "Kad će više i meni da krene?". Ako ste do sada radili, trudili se, štedeli i čekali da vam se konačno vrati – 2026. bi mogla da bude vaša godina.

Машина за веш

Savjeti

Novi hit među domaćicama: Dodajte kap ovog sastojka u mašinu i veš će mirisati rajski

Zvijezde predviđaju: četiri horoskopska znaka ulaze u period kada se novac lepi za njih. Ali nije dovoljno samo čekati – morate znati kako da prepoznate trenutak i zgrabite ga.

Bik

Zvijezde predviđaju da će Bikovi konačno naplatiti sve što su godinama strpljivo gradili. Jupiter u polju finansija donosi stabilne prihode, ali i iznenadne dobitke.

Savjeti: Ulažite u ono što poznajete. Nekretnine, pasivni prihodi, porodični biznisi – sve što vam donosi mir i dugoročnu sigurnost.

Jarac

Jarčevi ulaze u godinu kada se trud pretvara u kapital. Saturn vam daje strukturu, a Uran inovaciju.

Savjeti: Diversifikujte prihode. Znanje koje imate možete pretvoriti u dodatni izvor novca – kroz edukacije, mentorstva ili konsultacije.

Ovan

Zvijezde predviđaju da će Ovnovi konačno naplatiti svoju hrabrost. Projekti koji su stajali – kreću.

Blizanci

Vaš talenat za riječi, kontakte i ideje postaje izvor prihoda. Zvijezde vam daju prilike – vi morate da ih prepoznate.

Доктор

Srbija

Doktor otkrio mogući uzrok smrti djevojčice umrle nakon treninga

Bik, Jarac, Ovan i Blizanci imaju najjaču astrološku podršku.

Da li je uspjeh zagarantovan?

Ne, zvijezde predviđaju potencijal, ali vi morate da ga aktivirate.

Kada počinje finansijski zamah?

Od proljeća 2026, kada Jupiter i Saturn formiraju ključne aspekte.

Postavite ciljeve, pratite astrološke datume, i ne ignorišite prilike koje vam se nude, piše Superžena.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови хит међу домаћицама: Додајте кап овог састојка у машину и веш ће мирисати рајски

Savjeti

Novi hit među domaćicama: Dodajte kap ovog sastojka u mašinu i veš će mirisati rajski

3 h

0
Доктор открио могући узрок смрти дјевојчице умрле након тренинга

Srbija

Doktor otkrio mogući uzrok smrti djevojčice umrle nakon treninga

3 h

0
Дарко Лазић у теретани

Scena

Darko Lazić neprepoznatljiv: Ošišao se na ćelavo, na glavi ožiljak od nesreće

3 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija i dalje razmatra svrsishodnost nuklearnih testiranja

3 h

0

Više iz rubrike

Пронађено закопано римско благо, лежало је нетакнуто 2.000 година

Zanimljivosti

Pronađeno zakopano rimsko blago, ležalo je netaknuto 2.000 godina

3 h

0
Радост срећа дјевојка море

Zanimljivosti

Danas je najmoćniji numerološki datum u godini: Mogu vam se ostvariti najveće želje

4 h

0
Крсна слава црква православље

Zanimljivosti

Da li je grijeh slaviti slavu u restoranu?

5 h

0
Зашто је Наталијина Рамонда обиљежје Дана примирја?

Zanimljivosti

Zašto je Natalijina Ramonda obilježje Dana primirja?

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

07

Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

14

06

U Petrovu otkrivena plantaža indijske konoplje

14

05

Košarkaš se zakucao u zid - hitno prevezen na intenzivnu

13

59

Predsjedništvo BiH jednoglasno podržalo budžet za 2025. godinu

13

54

Vulić: Savjet ministara jedini nadležan za imenovanje pregovarača sa EU

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner