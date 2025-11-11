4 znaka neće znati šta će s novcem u 2026. godini

Zvijezde predviđaju da će se četiri horoskopska znaka u 2026. doslovno utopiti u novcu. Saznajte da li ste među srećnim znakovima.

Koliko puta ste pomislili: "Kad će više i meni da krene?". Ako ste do sada radili, trudili se, štedeli i čekali da vam se konačno vrati – 2026. bi mogla da bude vaša godina.

Zvijezde predviđaju: četiri horoskopska znaka ulaze u period kada se novac lepi za njih. Ali nije dovoljno samo čekati – morate znati kako da prepoznate trenutak i zgrabite ga.

Bik

Zvijezde predviđaju da će Bikovi konačno naplatiti sve što su godinama strpljivo gradili. Jupiter u polju finansija donosi stabilne prihode, ali i iznenadne dobitke.

Savjeti: Ulažite u ono što poznajete. Nekretnine, pasivni prihodi, porodični biznisi – sve što vam donosi mir i dugoročnu sigurnost.

Jarac

Jarčevi ulaze u godinu kada se trud pretvara u kapital. Saturn vam daje strukturu, a Uran inovaciju.

Savjeti: Diversifikujte prihode. Znanje koje imate možete pretvoriti u dodatni izvor novca – kroz edukacije, mentorstva ili konsultacije.

Ovan

Zvijezde predviđaju da će Ovnovi konačno naplatiti svoju hrabrost. Projekti koji su stajali – kreću.

Blizanci

Vaš talenat za riječi, kontakte i ideje postaje izvor prihoda. Zvijezde vam daju prilike – vi morate da ih prepoznate.

Bik, Jarac, Ovan i Blizanci imaju najjaču astrološku podršku.

Da li je uspjeh zagarantovan?

Ne, zvijezde predviđaju potencijal, ali vi morate da ga aktivirate.

Kada počinje finansijski zamah?

Od proljeća 2026, kada Jupiter i Saturn formiraju ključne aspekte.

Postavite ciljeve, pratite astrološke datume, i ne ignorišite prilike koje vam se nude, piše Superžena.