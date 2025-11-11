4 znaka neće znati šta će s novcem u 2026. godini

Izvor:
Superžena
11.11.2025
10:59
Komentari:0
Zvijezde predviđaju da će se četiri horoskopska znaka u 2026. doslovno utopiti u novcu. Saznajte da li ste među srećnim znakovima.
Koliko puta ste pomislili: "Kad će više i meni da krene?". Ako ste do sada radili, trudili se, štedeli i čekali da vam se konačno vrati – 2026. bi mogla da bude vaša godina.
Zvijezde predviđaju: četiri horoskopska znaka ulaze u period kada se novac lepi za njih. Ali nije dovoljno samo čekati – morate znati kako da prepoznate trenutak i zgrabite ga.
Zvijezde predviđaju da će Bikovi konačno naplatiti sve što su godinama strpljivo gradili. Jupiter u polju finansija donosi stabilne prihode, ali i iznenadne dobitke.
Savjeti: Ulažite u ono što poznajete. Nekretnine, pasivni prihodi, porodični biznisi – sve što vam donosi mir i dugoročnu sigurnost.
Jarčevi ulaze u godinu kada se trud pretvara u kapital. Saturn vam daje strukturu, a Uran inovaciju.
Savjeti: Diversifikujte prihode. Znanje koje imate možete pretvoriti u dodatni izvor novca – kroz edukacije, mentorstva ili konsultacije.
Zvijezde predviđaju da će Ovnovi konačno naplatiti svoju hrabrost. Projekti koji su stajali – kreću.
Vaš talenat za riječi, kontakte i ideje postaje izvor prihoda. Zvijezde vam daju prilike – vi morate da ih prepoznate.
Bik, Jarac, Ovan i Blizanci imaju najjaču astrološku podršku.
Ne, zvijezde predviđaju potencijal, ali vi morate da ga aktivirate.
Od proljeća 2026, kada Jupiter i Saturn formiraju ključne aspekte.
Postavite ciljeve, pratite astrološke datume, i ne ignorišite prilike koje vam se nude, piše Superžena.
