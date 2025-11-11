Novi hit među domaćicama: Dodajte kap ovog sastojka u mašinu i veš će mirisati rajski

Ako pri pranju veša imate utisak da ni najljepši omekšivač ne ostavlja dovoljno prijatan miris, postoji trik koji može sve da promijeni.

Sve više domaćica otkriva jednostavan način da veš miriše duže, bude mekši i da veš mašina radi efikasnije.

Trik je toliko jednostavan da će vas možda iznenaditi. Potrebna vam je samo jedna kap prirodnog ulja. Eterična ulja postala su popularna u domaćinstvu jer povećavaju svježinu i uklanjaju neprijatne mirise.

Osim toga, pravilna upotreba može produžiti životni vijek tvoje veš mašine i doprinijeti boljoj higijeni bubnja.

Zašto staviti kap ulja u veš mašinu?

Dodavanje jedne kapi eteričnog ulja tokom pranja postalo je hit među domaćicama jer:

pojačava miris čistog veša,

neutrališe vlagu i ustajale mirise iz mašine,

d‌jeluje antibakterijski (zavisno od ulja),

produžava svježinu tkanina,

smanjuje neprijatne mirise u bubnju.

Najbolje je koristiti prirodna eterična ulja kao što su lavanda, limun, čajevac ili eukaliptus. Ona su dovoljno jaka da ostave miris, ali bezbjedna kada se koriste u maloj količini.

Kako koristiti ulje u pranju?

U posudicu za omekšivač dodaj samo jednu kap eteričnog ulja. Nemojte sipati više, intenzivan miris može biti prejak i nepotreban. Pustite program pranja kao i obično i vodite računa ukoliko perete osjetljive tkanine, odaberite laganija ulja, poput lavande ili kamilice, prenosi Blic žena.

Koje ulje je najbolje za veš?

Lavanda – univerzalna, relaksirajuća, odlična za posteljine i peškire

Limun – osvježava, uklanja mirise i daje „čist“ miris

Čajevac – antibakterijsko dejstvo, idealno za sportski veš

Eukaliptus – intenzivna svježina, dobro za zimske tkanine i jak veš

Prednosti ovog trika

duže traje miris čistog veša

smanjuje neprijatne mirise mašine

sprečava razvoj bakterija

ekonomično — trošiš minimalnu količinu ulja

bezbjedno za većinu tkanina