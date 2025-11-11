Novi hit među domaćicama: Dodajte kap ovog sastojka u mašinu i veš će mirisati rajski

11.11.2025
Ako pri pranju veša imate utisak da ni najljepši omekšivač ne ostavlja dovoljno prijatan miris, postoji trik koji može sve da promijeni.
Sve više domaćica otkriva jednostavan način da veš miriše duže, bude mekši i da veš mašina radi efikasnije.
Trik je toliko jednostavan da će vas možda iznenaditi. Potrebna vam je samo jedna kap prirodnog ulja. Eterična ulja postala su popularna u domaćinstvu jer povećavaju svježinu i uklanjaju neprijatne mirise.
Osim toga, pravilna upotreba može produžiti životni vijek tvoje veš mašine i doprinijeti boljoj higijeni bubnja.
Dodavanje jedne kapi eteričnog ulja tokom pranja postalo je hit među domaćicama jer:
pojačava miris čistog veša,
neutrališe vlagu i ustajale mirise iz mašine,
djeluje antibakterijski (zavisno od ulja),
produžava svježinu tkanina,
smanjuje neprijatne mirise u bubnju.
Najbolje je koristiti prirodna eterična ulja kao što su lavanda, limun, čajevac ili eukaliptus. Ona su dovoljno jaka da ostave miris, ali bezbjedna kada se koriste u maloj količini.
U posudicu za omekšivač dodaj samo jednu kap eteričnog ulja. Nemojte sipati više, intenzivan miris može biti prejak i nepotreban. Pustite program pranja kao i obično i vodite računa ukoliko perete osjetljive tkanine, odaberite laganija ulja, poput lavande ili kamilice, prenosi Blic žena.
Lavanda – univerzalna, relaksirajuća, odlična za posteljine i peškire
Limun – osvježava, uklanja mirise i daje „čist“ miris
Čajevac – antibakterijsko dejstvo, idealno za sportski veš
Eukaliptus – intenzivna svježina, dobro za zimske tkanine i jak veš
duže traje miris čistog veša
smanjuje neprijatne mirise mašine
sprečava razvoj bakterija
ekonomično — trošiš minimalnu količinu ulja
bezbjedno za većinu tkanina
