Doktor otkrio mogući uzrok smrti djevojčice umrle nakon treninga

Djevojčica (14) iz Borče preminula je prije nekoliko dana, nakon što joj je naglo pozlilo tokom zagrijavanja na treningu. Prema rečima svedoka, djevojčica je samo nekoliko minuta nakon početka zagrijavanja izgubila svijest i nakon nekoliko sati preminula, uprkos brzoj reakciji i trenera i ljekara.

Šta se dogodi u organizmu, pa da dijete koje izgleda zdravo i aktivno doživi smrtonosni kolaps, za jutarnji program Kurir televizije govorio je dr Saša Milićević.

Iako su ovakvi slučajevi veoma rijetki, u teoriji, kako kaže Milićević jedan prema 50.000, međutim, nažalost, dešavaju se i uvijek imaju tragičan ishod, ističe on.

"Takva smrt se definiše kao iznenadna, nagla i nepredvidiva. Najčešće su to poremećaji srca, ali mogu da budu i različite anomalije ili različiti poremećaji krvnih sudova. Svakako, najčešće su to mane u predjelu srčanog mišića", započeo je Milićević.

Dr Milićević je objasnio i na koje bi preglede roditelji trebalo preventivno da vode djecu koja treniraju.

"Jako je važno da se vrše sistematski pregledi, čak i kod djece koja se ne bave, a pogotovo ona koja se bave sportom. Preventivni pregled bi trebalo da se vrši svakih šest mjeseci. EKG je mnogo važan jer on može da pokaže određene bolesti srca, ali može i da pokaže zadebljanje mišića srca. Vrlo je važno da se sve na vreme primjeti - kaže dr Milićević za Kurir.