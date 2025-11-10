Logo
Umro Miodrag Miki Stojković

ATV

10.11.2025

20:33

Миодраг Мики Стојковић
Foto: Privatna arhiva

U Beogradu je nakon duge i teške bolesti, u 73. godini preminuo hirurg Miodrag-Miki Stojković.

Radni vijek proveo je u Vranju a nakon odlaska u penziju zajedno sa suprugom dr Sunčicom Stojković seli se za Beograd.

Mnogi Vranjanci pamtiće ga kao dobrog čovjeka, vrsnog hirurga i prijatelja koji je uvijek bio tu da priskoči u pomoć.

petarda

Društvo

Srećni praznici! U BiH stiglo tone pirotehničkih sredstava

Kako su saopštili njegovi prijatelji dr Stojković biće sahranjen na groblju Lešće u četvrtak 13. novembra u 11:30.

Pored supruge za sobom je ostavio i dvojicu sinova, piše "VOM".

