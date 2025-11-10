Umro Miodrag Miki Stojković

Izvor:
ATV
10.11.2025
20:33
Komentari:0
U Beogradu je nakon duge i teške bolesti, u 73. godini preminuo hirurg Miodrag-Miki Stojković.
Radni vijek proveo je u Vranju a nakon odlaska u penziju zajedno sa suprugom dr Sunčicom Stojković seli se za Beograd.
Mnogi Vranjanci pamtiće ga kao dobrog čovjeka, vrsnog hirurga i prijatelja koji je uvijek bio tu da priskoči u pomoć.
Društvo
Srećni praznici! U BiH stiglo tone pirotehničkih sredstava
Kako su saopštili njegovi prijatelji dr Stojković biće sahranjen na groblju Lešće u četvrtak 13. novembra u 11:30.
Pored supruge za sobom je ostavio i dvojicu sinova, piše "VOM".
Najnovije
Najčitanije
21
52
21
47
21
29
21
23
21
20
Trenutno na programu