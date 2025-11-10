Testerom ubio psa koji ga je ugrizao, pa pretukao vlasnicu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su B. A. Š.(40) sa područja Kikinde, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela nasilje u porodici i ubijanje i zlostavljanje životinja.

On se sumnjiči da je 7. novembra ove godine motornom testerom usmrtio svog psa, nakon što ga je ugrizao. Takođe, on se sumnjiči da je istog dana, nakon verbalne rasprave zadao više udaraca nevjenčanoj supruzi.

Njoj su u Opštoj bolnici u Kikindi konstatovane lake tjelesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.