Logo
Large banner

Kurti se oglasio nakon debakla na izborima: Žurim da slavim

Izvor:

Agencije

09.11.2025

22:25

Komentari:

0
Курти се огласио након дебакла на изборима: Журим да славим
Foto: Tanjug/AP

Lider Pokreta Samoopredjeljenje Aljbin Kurti ocijenio je kao uspjeh za svoju partiju pobjedu u sedam opština na lokalnim izborima na Kosovu.

Prema njegovim riječima, pobjeda u četiri opštine u drugom krugu ostvarena je uprkos tome što su se, kako kaže, "svi ujedinili protiv Samoopredjeljenja”, prenosi "Koha".

Policija

Svijet

Djevojka iz BiH krvnički pretučena u restoranu

"Ovo je neviđena situacija u političko-izbornoj istoriji Kosova, zato je ovo uspjeh Samoopredjeljenja i građana. Još uvijek čekamo rezultate iz drugih opština. Sigurno ćemo vam se ponovo obratiti kada ih dobijemo, ali sada žurim na proslavu pobjede, najprije u Kosovo Polje, zatim u Obilić, a potom i u Južnu Mitrovicu", rekao je Kurti u izjavi za medije.

Евакуисана ИКЕА у Београду

Srbija

Hitno evakuisana poznata robna kuća

Pokret Samoopredjeljenje pobijedio je u prvom krugu izbora u Podujevu, Štimlju i Kamenici.

Od 12 opština u kojima je učestvovao u drugom krugu, pobijedio je u Južnoj Mitrovici, Gnjilanu, Obiliću i Kosovu Polju.

Podijeli:

Tagovi:

Aljbin Kurti

Kosovo i Metohija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Велика побједа Српске листе и српског народа

Srbija

Velika pobjeda Srpske liste i srpskog naroda

1 h

0
Језива несрећа: Двоје мртвих у судару два аута

Hronika

Jeziva nesreća: Dvoje mrtvih u sudaru dva auta

1 h

0
Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши

Hronika

Šok snimak iz BiH: Izazvao udes, nokautiran, pa njegov suvozač krenuo da gazi ljude

2 h

0
Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ

Svijet

Strah me je: Zelenski tražio da NATO uradi isto što i u BiH

2 h

0

Više iz rubrike

Евакуисана ИКЕА у Београду

Srbija

Hitno evakuisana poznata robna kuća

1 h

0
Велика побједа Српске листе и српског народа

Srbija

Velika pobjeda Srpske liste i srpskog naroda

1 h

0
Двије особе ухапшене због давања и примања мита у вези са гласањем на Косову

Srbija

Dvije osobe uhapšene zbog davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem na Kosovu

8 h

0
Други круг локалних избора на КиМ

Srbija

Drugi krug lokalnih izbora na KiM

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

49

Nižu se tragedije u BiH: Poginuo muškarac

22

45

Tragičan kraj potrage za profesorom Milanom: Tijelo izvučeno iz korita

22

43

UZNEMIRUJUĆI SNIMCI Haos u Kladuši napravili otac i sin

22

40

Haris Džinović šokirao izjavom o kćerki i Melini

22

25

Kurti se oglasio nakon debakla na izborima: Žurim da slavim

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner