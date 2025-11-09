Kurti se oglasio nakon debakla na izborima: Žurim da slavim

Lider Pokreta Samoopredjeljenje Aljbin Kurti ocijenio je kao uspjeh za svoju partiju pobjedu u sedam opština na lokalnim izborima na Kosovu.

Prema njegovim riječima, pobjeda u četiri opštine u drugom krugu ostvarena je uprkos tome što su se, kako kaže, "svi ujedinili protiv Samoopredjeljenja”, prenosi "Koha".

"Ovo je neviđena situacija u političko-izbornoj istoriji Kosova, zato je ovo uspjeh Samoopredjeljenja i građana. Još uvijek čekamo rezultate iz drugih opština. Sigurno ćemo vam se ponovo obratiti kada ih dobijemo, ali sada žurim na proslavu pobjede, najprije u Kosovo Polje, zatim u Obilić, a potom i u Južnu Mitrovicu", rekao je Kurti u izjavi za medije.

Pokret Samoopredjeljenje pobijedio je u prvom krugu izbora u Podujevu, Štimlju i Kamenici.

Od 12 opština u kojima je učestvovao u drugom krugu, pobijedio je u Južnoj Mitrovici, Gnjilanu, Obiliću i Kosovu Polju.