Дјевојка из БиХ крвнички претучена у ресторану

Извор:
АТВ
09.11.2025
22:00
Припадници полиције њемачког града Вејдена у суботу ујутро су интервенисали у једном ресторану гдје је дошло до сукоба између 36-годишњег Нијемца и његове 26-годишње дјевојке, иначе држављанке Босне и Херцеговине.
Како стоји у полицијском извјештају, до инцидента је дошло јутрос у 4:00 сата, у ресторану брзе хране који се налази у улици Др Зелинг.
Наиме, овај пар је дошао у ресторан, али су се убрзо посвађали и њихов вербални сукоб је био толико хаотичан да су власници замолили да напусте ресторан. Мушкарац је тада побјеснио, почео је прво да баца храну са стола и лупа по свим столовима. Врхунац његовог насиља био је када је почео да песничи своју дјевојку. Она је задобла лакше повреде и збринута је служби хитне помоћи.
Полиција је привела 36-годишњег Нијемца, а против њега ће бити покренута истрага.
