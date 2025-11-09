Logo
Дјевојка из БиХ крвнички претучена у ресторану

АТВ

09.11.2025

22:00

Дјевојка из БиХ крвнички претучена у ресторану
Фото: Pexels

Припадници полиције њемачког града Вејдена у суботу ујутро су интервенисали у једном ресторану гдје је дошло до сукоба између 36-годишњег Нијемца и његове 26-годишње дјевојке, иначе држављанке Босне и Херцеговине.

Како стоји у полицијском извјештају, до инцидента је дошло јутрос у 4:00 сата, у ресторану брзе хране који се налази у улици Др Зелинг.

Евакуисана ИКЕА у Београду

Србија

Хитно евакуисана позната робна кућа

Наиме, овај пар је дошао у ресторан, али су се убрзо посвађали и њихов вербални сукоб је био толико хаотичан да су власници замолили да напусте ресторан. Мушкарац је тада побјеснио, почео је прво да баца храну са стола и лупа по свим столовима. Врхунац његовог насиља био је када је почео да песничи своју дјевојку. Она је задобла лакше повреде и збринута је служби хитне помоћи.

Полиција је привела 36-годишњег Нијемца, а против њега ће бити покренута истрага.

