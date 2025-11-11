Logo
Large banner

Pronađeno zakopano rimsko blago, ležalo je netaknuto 2.000 godina

Izvor:

Telegraf

11.11.2025

10:21

Komentari:

0
Пронађено закопано римско благо, лежало је нетакнуто 2.000 година
Foto: Unsplash

U blizini Bunika, u holandskoj provinciji Utreht, dvojica “lovaca na blago” pronašla su zakopanu riznicu, koja datira iz perioda rimske invazije na Britaniju pod carem Klaudijem (oko 43. godine n. e.).

Pomoću detektora za metal otkrili su “štek” sa gomilom rimskih i britanskih novčića, što je prvi takav primjer na evropskom kontinentu, prenosi Earth.com.

Stručnjaci ističu da otkriće u Holandiji, krajem 2023, pruža fascinantan uvid u istorijske veze između Rimskog carstva i britanskih plemena.

Predstavnici Agencije za kulturno nasleđe Holandije (RCE) proučavaju sastav zemljišta, ostatke vegetacije i reljef kako bi otkrili ko je sakrio blago i zašto.

Prve analize su pokazale da je riznica transportovana između Britanije i granice Rimskog carstva na reci Rajni, što ukazuje na vojnike koji su prelazili između frontova tokom kampanja na sjeverozapadu Evrope.

Prema procjenama, ukupna vrijednost novčića odgovara skoro jedanaestogodišnjoj plati rimskog vojnika, što ukazuje da su najverovatnije pripadali oficiru višeg ranga ili zajedničkom vojnom fondu.

“Lovci na blago” su pronašli 44 britanska zlatna statera, 72 rimska zlatna aureusa, kao i 288 rimskih srebrnih denarijusa, iskovanih između 200. godine p. n. e. i 47. godine n. e.

илу-хортензија-11112025

Savjeti

Izbjegnite ovu grešku zbog koje hortenzije mogu biti zauvijek uništene

Srebrnjaci, koji su služili kao osnovno sredstvo plaćanja vojnicima i trgovcima, obuhvataju više rimskih vladara - od Republike do ranog Carstva, što pomaže u datiranju jedninstvenog otkrića.

Zlatni aureusi bili su namijenjeni za veće transakcije i isplate oficirima, dok britanski stateri, sa natpisom CVNO i simbolima konja i klasa žita, potiču iz vremena kralja Kunobelina iz jugoistočne Engleske.

Istraživanje je pokazalo da je riznica zakopana na vlažnom mestu, uz mali kanal, plitko ispod površine. Nije bilo ostataka drveta ili keramike, pa se pretpostavlja da su novčići ostavljeni u kožnoj ili platnenoj vreći koja je istrulila.

Razlozi za skrivanje vrijednosti ostaju predmet nagađanja. Naučnici pretpostavljaju da je riječ o vojnoj ušteđevini jednog oficira ili možda ritualnom daru (donativum), koji su Rimljani često prinosili nakon povratka iz ratne kampanje.

Blago se sada nalazi u Nacionalnom muzeju antikviteta u Lajdenu, u stalnoj postavci “Holandija u rimskoj eri”, gdje posjetioci mogu vidjeti novčiće sa likovima careva Avgusta, Tiberija i Klaudija, ali i vladara van Rima - Jube I iz sjeverne Afrike i Kunobelina iz Britanije, piše Telegraf.rs.

Podijeli:

Tag:

novčići

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хортензија цвијеће

Savjeti

Izbjegnite ovu grešku zbog koje hortenzije mogu biti zauvijek uništene

3 h

0
Освета Русије због тајне операције на Балкану: Летјели кинжали

Svijet

Osveta Rusije zbog tajne operacije na Balkanu: Letjeli kinžali

3 h

0
Инспектори открили 165 запослених без уговора: Рад на црно и даље рак-рана привреде

Društvo

Inspektori otkrili 165 zaposlenih bez ugovora: Rad na crno i dalje rak-rana privrede

3 h

0
Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

Porodica

Roditelji jedinaca ovih 11 savjeta ne smiju da ignorišu

3 h

0

Više iz rubrike

Радост срећа дјевојка море

Zanimljivosti

Danas je najmoćniji numerološki datum u godini: Mogu vam se ostvariti najveće želje

4 h

0
Крсна слава црква православље

Zanimljivosti

Da li je grijeh slaviti slavu u restoranu?

5 h

0
Зашто је Наталијина Рамонда обиљежје Дана примирја?

Zanimljivosti

Zašto je Natalijina Ramonda obilježje Dana primirja?

5 h

0
Horoskop

Zanimljivosti

Kome su zvijezde naklonjene danas?

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

12

Monstruozan snimak: Direktor gurnuo autistično dijete niz stepenice

14

07

Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

14

06

U Petrovu otkrivena plantaža indijske konoplje

14

05

Košarkaš se zakucao u zid - hitno prevezen na intenzivnu

13

59

Predsjedništvo BiH jednoglasno podržalo budžet za 2025. godinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner