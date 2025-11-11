Pronađeno zakopano rimsko blago, ležalo je netaknuto 2.000 godina

U blizini Bunika, u holandskoj provinciji Utreht, dvojica “lovaca na blago” pronašla su zakopanu riznicu, koja datira iz perioda rimske invazije na Britaniju pod carem Klaudijem (oko 43. godine n. e.).

Pomoću detektora za metal otkrili su “štek” sa gomilom rimskih i britanskih novčića, što je prvi takav primjer na evropskom kontinentu, prenosi Earth.com.

Stručnjaci ističu da otkriće u Holandiji, krajem 2023, pruža fascinantan uvid u istorijske veze između Rimskog carstva i britanskih plemena.

Predstavnici Agencije za kulturno nasleđe Holandije (RCE) proučavaju sastav zemljišta, ostatke vegetacije i reljef kako bi otkrili ko je sakrio blago i zašto.

Prve analize su pokazale da je riznica transportovana između Britanije i granice Rimskog carstva na reci Rajni, što ukazuje na vojnike koji su prelazili između frontova tokom kampanja na sjeverozapadu Evrope.

Prema procjenama, ukupna vrijednost novčića odgovara skoro jedanaestogodišnjoj plati rimskog vojnika, što ukazuje da su najverovatnije pripadali oficiru višeg ranga ili zajedničkom vojnom fondu.

“Lovci na blago” su pronašli 44 britanska zlatna statera, 72 rimska zlatna aureusa, kao i 288 rimskih srebrnih denarijusa, iskovanih između 200. godine p. n. e. i 47. godine n. e.

Srebrnjaci, koji su služili kao osnovno sredstvo plaćanja vojnicima i trgovcima, obuhvataju više rimskih vladara - od Republike do ranog Carstva, što pomaže u datiranju jedninstvenog otkrića.

Zlatni aureusi bili su namijenjeni za veće transakcije i isplate oficirima, dok britanski stateri, sa natpisom CVNO i simbolima konja i klasa žita, potiču iz vremena kralja Kunobelina iz jugoistočne Engleske.

Istraživanje je pokazalo da je riznica zakopana na vlažnom mestu, uz mali kanal, plitko ispod površine. Nije bilo ostataka drveta ili keramike, pa se pretpostavlja da su novčići ostavljeni u kožnoj ili platnenoj vreći koja je istrulila.

Razlozi za skrivanje vrijednosti ostaju predmet nagađanja. Naučnici pretpostavljaju da je riječ o vojnoj ušteđevini jednog oficira ili možda ritualnom daru (donativum), koji su Rimljani često prinosili nakon povratka iz ratne kampanje.

Blago se sada nalazi u Nacionalnom muzeju antikviteta u Lajdenu, u stalnoj postavci “Holandija u rimskoj eri”, gdje posjetioci mogu vidjeti novčiće sa likovima careva Avgusta, Tiberija i Klaudija, ali i vladara van Rima - Jube I iz sjeverne Afrike i Kunobelina iz Britanije, piše Telegraf.rs.