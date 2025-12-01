Logo

Horor u Beču: Hrvat ubio Srbina zbog politike

01.12.2025

14:36

Politička svađa u bečkom okrugu Leopoldštat u subotu uveče završila se kobno, a 56-godišnji Hrvat priznao je da je nožem usmrtio 49-godišnjeg Srbina.

Osumnjičeni je u trenutku izvršenja zločina bio pod jakim uticajem alkohola, piše austrijski portal "Kurir".

Bečka policija saopštila je u ponedjeljak da je 56-godišnjak priznao da je izbo žrtvu. Kao motiv naveo je da je "tokom svađe izgubio živce".

Zločin se dogodio u stanu 46-godišnje žene u ulici Šrajgase, koja je bila prijateljica sa osumnjičenim i poznanica žrtve.

Trojac se sastao u subotu uveče u stanu 46-godišnjakinje. Prema rečima portparolke policije Irine Štajer, osumnjičeni je imao više od dva promila alkohola u krvi, a pretpostavlja se da je i vlasnica stana takođe bila pod uticajem alkohola.

Napadač pozvao hitnu

Žena je, kao i osumnjičeni, prvobitno bila uhapšena, ali je nakon ispitivanja puštena na slobodu. U izjavi je navela da je čula svađu, ali ne i sam trenutak napada nožem. Prema posljednjim informacijama, 56-godišnji Hrvat je nakon izvršenog dela sam pozvao hitnu pomoć.

Kada je policija stigla na mjesto događaja, u stanu su zatekli beživotno tijelo 49-godišnjeg Srbina.

Osumnjičeni Hrvat je odmah tokom ispitivanja priznao zločin.

