Uhapšeni zbog satanističkih rituala nad djecom, pronađeno na hiljade jezivih snimaka

01.12.2025

11:03

Foto: Pixabay

Austrijska policija uhapsila je četvoricu muškaraca zbog sumnje da su umiješani u međunarodni pedofilski lanac koji je distribuirao, kako kažu, ''satanistički materijal o seksualnom zlostavljanju djece“. Policija i dalje radi na identifikaciji svih žrtava, izvještava CNN.

Glavni inspektor Džejn Doerti, komandant jedinice za seksualne zločine Novog Južnog Velsa, rekla je da su četvorica muškaraca osumnjičena da su dijelili ''gnusan“ sadržaj sa međunarodnom mrežom, koji prikazuje djecu od odojčadi do 12 godina, kao i životinje.

''Policija će na sudu tvrditi da je ova međunarodna grupa vodila razgovore i dijelila materijal koji prikazuje zlostavljanje i mučenje djece, uključujući simbole i rituale povezane sa satanizmom i okultizmom“, rekla je Doerti u ponedjeljak.

Hiljade jezivih video snimaka

Tokom istovremenih racija na lokacijama u Sidneju prošle nedjelje, policija je zaplijenila elektronske uređaje koji sadrže ''hiljade video snimaka“, potvrdila je Doerti. ''Među ovim jezivim slikama bila je serija video snimaka koji prikazuju seksualno zlostavljanje životinja“, dodala je.

Policija Novog Južnog Velsa takođe je objavila video snimak hapšenja 26-godišnjeg muškarca u gradskom predgrađu Vaterlo, za koga se vjeruje da je igrao ''vodeću ulogu“ u grupi. Video prikazuje policajce kako ulaze u stan sa ovnom za razbijanje i viču ''policija“ prije nego što savladaju i uhapse osumnjičenog.

Operacija Konstantin

Istragu je vodila jedinica za seksualne zločine u okviru operacije Konstantin, pokrenute u aprilu radi istrage onlajn distribucije materijala o seksualnom zlostavljanju djece koji uključuje ritualne ili satanističke elemente. U novembru je policija dobila dojavu o grupi muškaraca u Sidneju koji su navodno bili dio većeg međunarodnog pedofilskog lanca.

''Komunicirali su jedni sa drugima, a takođe su dijelili eksplicitni materijal o zlostavljanju djece unutar tog međunarodnog lanca“, rekla je Doerti. Ona je potvrdila da policija još uvijek nije uspjela da identifikuje djecu na snimku niti da utvrdi u kojoj zemlji je materijal napravljen. ''Nismo identifikovali pravo dijete, ali slike su prave djece“, rekla je.

Četiri na sudu

Prošle nedjelje, policija je izvršila šest pretresa širom Sidneja i uhapsila četiri muškarca. Dvadesetšestogodišnjak je optužen za višestruka krivična djela, uključujući stavljanje na raspolaganje i posjedovanje materijala o zlostavljanju djece i distribuciju i posjedovanje materijala koji prikazuje bestijalnost.

Trojica drugih muškaraca, starosti 46, 42 i 39 godina, uhapšena su u priobalnom predgrađu Malabar. Takođe se suočavaju sa višestrukim optužbama u vezi sa posjedovanjem i distribucijom ilegalnog materijala. Sva četvorica, čija imena policija nije objavila, dobila su odbijenu kauciju i pojaviće se na sudu u januaru sljedeće godine.

Istražitelji sada pregledaju ''hiljade dosijea“ kako bi pronašli druge navodne članove grupe osumnjičene da su dijelili slike na šifrovanim međunarodnim platformama. Zlostavljanje je bilo ''posebno razorno jer su koristili simbole i rituale oko njega u diskusijama koje su vodili o zlostavljanju djece“, rekao je Doerti, dodajući da je bilo ''veoma ritualne prirode“, prenosi Indeks.

