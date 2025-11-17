Pedofil mamio djevojčice na društvenim mrežama i predlagao im polni odnos

Muškarac (30) koji je osumnjičen da je putem mobilne aplikacije stupao u kontakt s djevojčicama je uhapšen i smješten u zatvor u Rijeci.

On ih je pozivao da mu pošalju fotografije svog tijela i predlagao im da se nađu i upoznaju te imaju polni odnos, piše Večernji.ba.

SUdija istrage Županijskog suda u Rijeci odredio je istražni zatvor P.M (30) zbog opasnosti da bi, ostane li na slobodi, mogao uticati na svjedokinje, žrtve kaznenih djela, piše portal Burin.

P.M se tereti za kaznena djela polnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, i to mamljenjem djece za zadovoljenje spolnih potreba te upoznavanje djece s pornografijom. Žrtve su bile šest djevojčica u dobi od 12, 13 i 14 godina.

Sud ga sumnjiči da je krivična djela radio u razdoblju od januara prošle do februara ove godine.

Slao neprimjerene poruke

Kontakte s djevojčicama ostvarivao je preko svog profila jedne društvene mreže.

Dosadašnja istraga je pokazala da je, među ostalim, jednog 13-godišnjoj djevojčici, radi zadovoljenja svog polnog nagona, uporno slao poruke neprimjerenog sadržaja, iako je znao kolike je ona dobi, odnosno da je riječ o djetetu mlađem od 15 godina, prenosi Indeks.

Mamio ih i nagovarao da se snimaju

Žrtve neprimjerenih poruka bile, uz ostale, i 13 i 14-godišnjakinja koje je takođe mamio i nagovarao na snimanje dječje pornografije.

S njima je stupao i u videopozive, i dalje ih uporno mameći da mu pošalju neprimjerene fotografije svog tijela, na što djevojčice nisu pristale.

Ipak, uznemirio ih je, izazvavši kod njih strah i sram, navodi se u sumnjama u kaznena djela pretočenim u kaznenu prijavu policije i istražne dokumente tužilaštva, navodi Burin.

Svim djevojčicama uporno je slao krajnje neprimjerene poruke, predlažući im da se nađu i imaju intimne odnose. Ipak, u tom krajnjem cilju za susretima nije uspio, ali je žrtvama izazvao neugodnosti.

Istražni zatvor

Priveden je na riječki Županijski sud na ročište radi odlučivanja o istražnom zatvoru kojeg je tužilaštvo predložilo zbog opasnosti od uticaja na svjedokinje (žrtve) i ponavljanja kaznenog djela.

Prvu osnovu za pritvor sudija istrage je ocijenio osnovanim, dok drugi potencijalni temelj za istražni zatvor nije prihvaćen, na što je uticala činjenica da je P.M. dosad neosuđivan i protiv njega nisu u toku drugi krivični postupci.