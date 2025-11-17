Logo
Beograđanin krvnički tukao bivšu suprugu nasred ulice

Izvor:

Kurir

17.11.2025

15:17

Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje
Foto: Unsplash

B. R. (41) uhapšen je u nedjelju u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.

Naime, on je ispred jednog sportskog centra u Dunavskoj ulici vrijeđao bivšu suprugu A. R. (44), a potom ju je pljunuo, čupao za kosu i više puta je udario nogom u predjelu tijela.

64ba7f7b51bf8 laboratorija pixabay

Svijet

Potvrđeno: Opasni virus odnio tri života

Njemu je izrečena hitna mjera zabrane prilaska i komuniciranja sa bivšom suprugom, a istragu vodi prvo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, piše Kurir.

Tag:

nasilje u porodici

