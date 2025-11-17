Beograđanin krvnički tukao bivšu suprugu nasred ulice

Izvor:
Kurir
17.11.2025
15:17
Komentari:0
B. R. (41) uhapšen je u nedjelju u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.
Naime, on je ispred jednog sportskog centra u Dunavskoj ulici vrijeđao bivšu suprugu A. R. (44), a potom ju je pljunuo, čupao za kosu i više puta je udario nogom u predjelu tijela.
Svijet
Potvrđeno: Opasni virus odnio tri života
Njemu je izrečena hitna mjera zabrane prilaska i komuniciranja sa bivšom suprugom, a istragu vodi prvo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, piše Kurir.
Hronika
4 h0
Hronika
7 h0
Hronika
7 h0
Hronika
7 h0
Najnovije
Najčitanije
18
41
18
39
18
33
18
28
18
25
Trenutno na programu