Beograđanin krvnički tukao bivšu suprugu nasred ulice

B. R. (41) uhapšen je u nedjelju u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.

Naime, on je ispred jednog sportskog centra u Dunavskoj ulici vrijeđao bivšu suprugu A. R. (44), a potom ju je pljunuo, čupao za kosu i više puta je udario nogom u predjelu tijela.

Svijet Potvrđeno: Opasni virus odnio tri života

Njemu je izrečena hitna mjera zabrane prilaska i komuniciranja sa bivšom suprugom, a istragu vodi prvo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, piše Kurir.