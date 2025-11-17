Jeziva tragedija kod Doboja: Poznat identitet stradalih mladića

U teškom udesu koji se dogodio sinoć u Doboju poginuli su mladići S.L. (25) i L.Č. (19) iz tog grada, potvrđeno je PU Doboj.

"Na regionalnom putu R1202 u mjestu Velika Bukovica kod Doboja sinoć se oko 20,40 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil marke “Mercedes ” kojim je upravljalo lice inicijala S.L. sa područja grada Doboja, sa kojim se u vozilu na mjestu suvozača nalazilo lice inicijala L.Č. iz Doboja.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi oba lica su smrtno stradala", saopšteno je iz policije.

Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.