Jeziva tragedija kod Doboja: Poznat identitet stradalih mladića

Izvor:

ATV

17.11.2025

10:46

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

U teškom udesu koji se dogodio sinoć u Doboju poginuli su mladići S.L. (25) i L.Č. (19) iz tog grada, potvrđeno je PU Doboj.

"Na regionalnom putu R1202 u mjestu Velika Bukovica kod Doboja sinoć se oko 20,40 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil marke “Mercedes ” kojim je upravljalo lice inicijala S.L. sa područja grada Doboja, sa kojim se u vozilu na mjestu suvozača nalazilo lice inicijala L.Č. iz Doboja.

policija republike srpske rs2

Hronika

Užas kod Doboja: Dvije osobe poginule u teškom udesu

U ovoj saobraćajnoj nezgodi oba lica su smrtno stradala", saopšteno je iz policije.

Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

