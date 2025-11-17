Trostruko ubistvo u Sanskom Mostu: Mehemed Vukalić osuđen na 42 godine!

Mehemed Vukalić (62) osuđen je Kantonalnom sudu u Bihaću na 42 godine zatvora zbog trostrukog ubistva u Gimnaziji u Sanskom Mostu, gdje je hicima iz automatske puške ubio direktora škole Nijaza Halilovića, sekretara Nisvetu Kljunić i profesoricu engleskog jezika Gordanu Midžan.

Vukalić, koji je radio kao domar u školi, oglašen je krivim za tri ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. Za svako ubistvo izrečena mu je kazna od po 14 godina, dok je za nedozvoljeno držanje oružja dobio godini zatvora. Kazne su mu objedinjene u jedinstvenu od 42 godine zatvora.

Zločin se dogodio 21. avgusta prošle godine u prostorijama Gimnazije, koja se nalazi u sklopu srednjoškolskog centra "Amir Žilić" u Sanskom Mostu. U presudi se navodi da je Vukalić zločin počinilo u stanju bitno smanjene uračunljivosti. On je oko 10 časova ujutro, naoružan kalašnjikovom egipatske proizvodnje sa dva okvira, došao u školu.

Odmah se uputio na prvi sprat u kancelariju direktora Halilovića u koga je, u dva navrata, ispalio pet hitaca. Pogodio ga je u grudi, vrat, trbuh i lijevu šaku. Zatim se uputio u kancelariju sekretara i u Kljunićevu je ispalio četiri projektila, pogodivši je u grudni koš, nadlakticu i trbuh. Nakon toga je sišao u prizemlje škole do kabineta profesora C.A. u kojem se nalazila profesorica engleskog Gordana Midžan. U nju je ispalio pet projektila, pogodivši je u glavu, grudni koš i trbuh.

Nakon što je završio krvavi pohod Vukalić je otišao do prostorija koje koriste domari i higijeničari i pucao sebi u grudi. Hitno je prevezen u UKC Republike Srpske u Banjaluci gdje su mu povrede sanirane i iz bolnice je otpušten 2. septembra