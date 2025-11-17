Logo
Large banner

Trostruko ubistvo u Sanskom Mostu: Mehemed Vukalić osuđen na 42 godine!

Autor:

Ognjen Matavulj

17.11.2025

09:20

Komentari:

0
Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

Mehemed Vukalić (62) osuđen je Kantonalnom sudu u Bihaću na 42 godine zatvora zbog trostrukog ubistva u Gimnaziji u Sanskom Mostu, gdje je hicima iz automatske puške ubio direktora škole Nijaza Halilovića, sekretara Nisvetu Kljunić i profesoricu engleskog jezika Gordanu Midžan.

Vukalić, koji je radio kao domar u školi, oglašen je krivim za tri ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. Za svako ubistvo izrečena mu je kazna od po 14 godina, dok je za nedozvoljeno držanje oružja dobio godini zatvora. Kazne su mu objedinjene u jedinstvenu od 42 godine zatvora.

Zločin se dogodio 21. avgusta prošle godine u prostorijama Gimnazije, koja se nalazi u sklopu srednjoškolskog centra "Amir Žilić" u Sanskom Mostu. U presudi se navodi da je Vukalić zločin počinilo u stanju bitno smanjene uračunljivosti. On je oko 10 časova ujutro, naoružan kalašnjikovom egipatske proizvodnje sa dva okvira, došao u školu.

Odmah se uputio na prvi sprat u kancelariju direktora Halilovića u koga je, u dva navrata, ispalio pet hitaca. Pogodio ga je u grudi, vrat, trbuh i lijevu šaku. Zatim se uputio u kancelariju sekretara i u Kljunićevu je ispalio četiri projektila, pogodivši je u grudni koš, nadlakticu i trbuh. Nakon toga je sišao u prizemlje škole do kabineta profesora C.A. u kojem se nalazila profesorica engleskog Gordana Midžan. U nju je ispalio pet projektila, pogodivši je u glavu, grudni koš i trbuh.

Nakon što je završio krvavi pohod Vukalić je otišao do prostorija koje koriste domari i higijeničari i pucao sebi u grudi. Hitno je prevezen u UKC Republike Srpske u Banjaluci gdje su mu povrede sanirane i iz bolnice je otpušten 2. septembra

Podijeli:

Tagovi:

Mehemed Vukalić

Bihać

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мехемед Вукалић о језивом злочину у Гимназији: Неки глас ми је говорио да пожурим

Hronika

Mehemed Vukalić o jezivom zločinu u Gimnaziji: Neki glas mi je govorio da požurim

2 mj

0
Вукалић негирао кривицу за троструко убиство у школи

Hronika

Vukalić negirao krivicu za trostruko ubistvo u školi

11 mj

0
Потврђена оптужница против Вукалића за троструко убиство у гимназији

Hronika

Potvrđena optužnica protiv Vukalića za trostruko ubistvo u gimnaziji

12 mj

0
Вукалићу метак прошао близу срца, након операције је стабилно

Hronika

Vukaliću metak prošao blizu srca, nakon operacije je stabilno

1 god

0

Više iz rubrike

Тужилаштво о језивом злочину: Убиству Алдине су претходиле пријетње

Hronika

Tužilaštvo o jezivom zločinu: Ubistvu Aldine su prethodile prijetnje

2 h

1
"Покушала је побјећи од млакоње без кичме": Пријатељи се опраштају од убијене Алдине Јахић

Hronika

"Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme": Prijatelji se opraštaju od ubijene Aldine Jahić

3 h

0
Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића

Hronika

Ovo je Aldina Jahić koja je ubijena u toaletu kafića

3 h

0
Злочин потресао Мостар: Фудбалски судија осумњичен за убиство жене, покушао и себи да пресуди?

Hronika

Zločin potresao Mostar: Fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo žene, pokušao i sebi da presudi?

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

10

14

Najčešće greške zbog kojih vam se kiseli kupus kvari

10

04

Umro čuveni tekstopisac

09

58

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

09

55

Ko može da ublaži pravila posta? Otac Arsenije otkriva koja pravila treba da slijedimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner