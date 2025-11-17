Dječak se bori za život poslije napada ajkule

Jedan 14-godišnjak bori se za život nakon što ga je ujela ajkula dok je pecao sa prijateljima kod ostrva Torsdej, koje se nalazi u Toresovom prolazu u Australiji.

Prema lokalnim izveštajima, napad se dogodio oko 18.20 časova, još 11. oktobra, kada je dječak ušao u vodu i zadobio udarac u predjelu grudi, prenijeli su lokalni medij.

Hitne službe stigle su ubrzo zatim, a dječak je prebačen u bolnicu na ostrvu Torsdej, odakle je potom hitno prebačen avionom u Univerzitetsku bolnicu Taunsvil na urgentnu operaciju. Vlasti su potvrdile da je pretrpio teške povrede stomaka i unutrašnjih organa i da je i dalje u kritičnom stanju.

Prema navodima magazina "Pipl", gradonačelnica Elsi Serijat opisala je napad kao "duboko potresan" za ovu blisko povezanu ostrvsku zajednicu, pohvalivši hitne službe i dječakove prijatelje za njihovo hrabro reagovanje.

Napadi ajkula izazivaju sve veću zabrinutost

Iako su napadi ajkula rijetki, incidenti poput ovog postaju sve učestaliji u određenim regionima, što pokreće pitanja o tome kako promjene u životnoj sredini utiču na ponašanje divljih životinja.

Naučnici smatraju da toplija temperatura okeana, gubitak staništa i smanjenje riblje populacije teraju ajkule bliže obali u potrazi za hranom. U obalnim područjima poput sjeverne Australije, rast turizma i ribolova takođe dovodi više ljudi u kontakt sa morskim predatorima koji pokušavaju da prežive u narušenim ekosistemima.

Ova tragedija ističe kako promjene izazvane ljudskim djelovanjem stvaraju rizike ne samo za divlje životinje, već i za zajednice. Kako se prirodna staništa smanjuju, vrste su primorane da se prilagođavaju što ponekad dovodi do susreta koji ugrožavaju i ljude i životinje. Očuvanje morske ravnoteže nije samo ekološko pitanje. To je i pitanje bezbjednosti i stabilnosti za ljude koji zavise od ovih voda za hranu, posao i rekreaciju.

Šta se preduzima povodom ovih napada?

Lokalni zvaničnici kažu da planiraju da pojačaju obrazovanje o bezbjednosti vode i poboljšaju signalizaciju na popularnim mjestima za ribolov i kupanje oko spomenutog ostrva. Na širem planu, zaštitnici morske prirode naglašavaju da zaštita ajkula i ljudi zahtjeva obnavljanje zdravih okeanskih ekosistema kroz politike održivog ribarstva, smanjenje zagađenja i napore za zaštitu koralnih grebena.

Globalne zajednice su sprovele nekoliko inicijativa koje pomažu u rješavanju ovog rastućeg problema, uključujući projekte obnove obala koje vode zajednice, a koji obnavljaju morska staništa i globalne napore za smanjenje zagrijavanja okeana usvajanjem obnovljivih izvora energije. Podržavanje takvih radova na očuvanju prirode može pomoći u smanjenju sukoba između ljudi i divljih životinja, čuvajući i zajednice i ekosisteme bezbjednijim.

Zaštita morskog života nije samo spasavanje ajkula već stvaranje zdravijeg, stabilnijeg svijeta u kome i ljudi i divlje životinje mogu bezbjedno koegzistirati.

