Stiže ledeni haos, arktički talas prijeti Evropi

Hrvatsku će u ponedjeljak zahvatiti snažna promjena vremena koju prate jaka kiša, olujni vjetar i nagli pad temperature. Državni hidrometeorološki zavod izdao je više žutih i narandžastih upozorenja, posebno zbog vjetra i obilnih padavina na Jadranu i u gorskim područjima. Dio zemlje zahvatiće i snijeg.

U unutrašnjosti će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme povremeno s kišom, a u Slavoniji kiša stiže tek prema kraju dana. U gorju će jugozapadni vjetar biti jak, na udare i olujan, a naveče će naglo okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni vjetar. U Gorskom kotaru i Lici tokom noći moguć je i prvi snijeg ove jeseni. Najviša temperatura biće između 15 i 20 °C, ali u večernjim satima slijedi naglo zahlađenje.

Scena Kim Kardašijan grcala u suzama zbog ovoga: Osjećam se kao da će mi mozak eksplodirati

Riječka regija nalazi se pod narandžastim upozorenjem zbog obilne kiše, lokalno i više od 100 milimetara, što povećava rizik od bujičnih poplava i poteškoća u saobraćaju. Jaki udari vjetra zahvatiće i Zagreb, Karlovac, Liku i Slavoniju, gdje su mogući udari do 75 kilometara na sat.

Na Jadranu će jugo biti jako i olujno, a na nekim dijelovima obale i vrlo jako, te će se sa sjevera postupno okretati na južni i jugozapadni vjetar. Mjestimice je moguća obilna kiša te izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najnestabilnije će biti na Kvarneru i u Velebitskom kanalu, gdje su mogući vrlo jaki udari vjetra.

Region Crna Gora najavila crveni meteoalarm: Očekuju se oluje, jaki pljuskovi i grmljavina

U ponedjeljak prijepodne na Jadranu se očekuju obilniji pljuskovi, a u gorju ponegdje i snijeg. Od sredine dana sa sjeverozapada stiže postupno razvedravanje. Bura će jačati, osobito podno Velebita, gdje može biti i olujna, dok će na južnom Jadranu još puhati jugo. Jutarnja temperatura biće između dva i pet stepeni, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna u unutrašnjosti oko 4 do 8 stepeni, dok će se na moru zadržati između 13 i 17 °C.

Ostatak sedmice donosi osjetno svježije vrijeme. U utorak će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, ali i dalje nestabilno, uz malo kiše, a u najvišem gorju i snijeg. U četvrtak je ponovo moguća kiša u gorju. Na Jadranu će u utorak i četvrtak biti promjenljivo s povremenim pljuskovima, dok će srijeda donijeti djelomice sunčano i uglavnom suvo vrijeme. Bura će u noći na utorak biti vrlo jaka i olujna, potom će oslabjeti, a krajem sedmice slijedi jačanje juga.

Artički talas prijeti Evropi

Intenzivna blokirajuća anticiklona nad Sjevernim Atlantikom i Grenlandom preusmjerila je strujanje nad Evropu, omogućivši snažan prodor artičkog vazduha koji početkom sedmice zahvaća zapadne dijelove kontinenta. Hladna masa donosi nagli pad temperatura od gotovo 20 °C u odnosu na prethodne dane, uz snijeg u višim predjelima Škotske, Pireneja, Alpa i sjeverne Španije.

Meteorolozi upozoravaju da će se prodor hladnog vazduha zadržati barem do sljedećeg vikenda, uz nastavak nestabilnog vremena i visok rizik od ekstremnih oborina na području Mediterana i zapadnog Balkana, piše Severe Weather Europe.

Obavezna zimska oprema

Podsjećamo, prema zakonu, od subote 15. novembra zimska oprema je obavezna za sve vozače. Za vrijeme zimskih uslova na cestama zabranjuje se saobraćaj motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.

(24sata.hr)