Policajac teško povrijeđen u udesu dok je obezbjeđivao kolonu potpredsjednika Džej Di Vensa

Policajac je teško povrijeđen u nesreći dok je obezbjeđivao kolonu automobila potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vensa u Merivilu, u Tenesiju, saopštili su zvaničnici.

Policijski službenik iz Merivila, Džastin Braun, i jedan državni policajac bili su umiješani u incident "tokom misije zaštite izvršne vlasti u kojoj je učestvovalo više agencija za sprovođenje zakona".

Policajac iz Merivila, koji je vozio motocikl, sudario se sa državnim policajcem na Ist Lamar Aleksander Parkveju blizu Merit Rouda, pošto su obojica bili zaduženi da prate kolonu vozila potpredsjednika.

Povrijeđeni policajac je prevezen u Medicinski centar Univerziteta u Tenesiju u kritičnom stanju i operisan je u subotu, dok je drugi učesnik udesa takođe hospitalizovan na procijeni i liječenju.

Policijska uprava Merivila zahvalila je građanima koji su na licu mjesta pružili prvu pomoć, prenosi "Ej-Bi-Si njuz".

"Pojedincima čija je brza reakcija spasila život policajcu Braunu sinoć, nikada ne bismo mogli dovoljno da vam se zahvalimo. Vi ste pravi heroji", rekao je šef policije Merivila Toni Krisp.

Kola hitne pomoći koja su bila dio povorke automobila takođe su se zaustavila i odmah mu pružila medicinsku pomoć, prema riječima specijalnog agenta Džejsona Paka, direktora komunikacija u Odjeljenju za bezbjednost Tenesija.

Portparolka američke Tajne službe Ketrin Pirs potvrdila je da je u koloni automobila bio Vens.

"Američka Tajna služba pažljivo prati ozbiljan saobraćajni incident u kojem su učestvovali lokalni pripadnici policije, a koji se dogodio u Merivilu, u Tenesiju, dok su podržavali zaštitnu kolonu vozila", stoji u saopštenju Ketrin Pirs.

Dodala je da "zaštićene osobe nisu pogođene ovim incidentom".