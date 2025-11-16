Logo
Large banner

Vladimir Stojković pomjera granice: Za golmana Radničkog godine samo broj

Izvor:

ATV

16.11.2025

20:26

Komentari:

0
Владимир Стојковић помјера границе: За голмана Радничког године само број
Foto: ATV

Iako je ove godine proslavio 42. rođendan Vladimir Stojković ne pomišlja na fudbalsku penziju. Na golu kragujevačkog Radničkog nastavlja da pomjera granice u bogatoj karijeri koja je počela davne 2001. godine.

Nekadašnji golman Crvene zvezde i Partizana nada se dobrim rezultatima kluba u nastavku sezone u Superligi Srbije.

Ime Vladimira Stojkovića vezano je i za jednu od najvećih pobjeda u istoriji fudbalske reprezentacije Srbije. Svi dobro pamte odbranjen penal Lukasu Podolskom na Mundijalu u Južnoj Africi 2010. godine i trijumf protiv Njemačke, a iskusni golman sa velikom pažnjom prati i aktuelna dešavanja u taboru „orlova“. Vjeruje da je dolazak Veljka Paunovića na selektorsku poziciju najbolja moguća odluka.

Bez obzira na godine Vladimir Stojković i dalje pokazuje kvalitet i veliku posvećenost fudbalu. Želja i motivacija su i dalje prisutni, a njegovo prisustvo od velikog je značaja za ekipu Radničkog u nikad težoj sezoni.

Opširnije u video prilogu....

Podijeli:

Tagovi:

fudbal

golman

godine

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

Fudbal

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

4 h

0
Пали Бразилци: Млади из Српске се пласирали у четвртфинале Свјетског првенства

Fudbal

Pali Brazilci: Mladi iz Srpske se plasirali u četvrtfinale Svjetskog prvenstva

5 h

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Навијач зарио кључ у главу познатом фудбалеру, хорор сцене

Fudbal

UZNEMIRUJUĆE: Navijač zario ključ u glavu poznatom fudbaleru, horor scene

6 h

0
Власник Лација зове свештеника у помоћ

Fudbal

Vlasnik Lacija zove sveštenika u pomoć

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

34

Cvijanović: BiH ne može ka EU kao strani protektorat

21

24

Centralne vijesti, 16.11.2025.

21

05

Novi detalji zločina: Ubijena žena iz Kalesije, bila zaposlena u Mostaru

20

55

Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

20

54

Ova država počinje "sijati" oblake zbog suše

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner