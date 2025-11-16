Vladimir Stojković pomjera granice: Za golmana Radničkog godine samo broj

Iako je ove godine proslavio 42. rođendan Vladimir Stojković ne pomišlja na fudbalsku penziju. Na golu kragujevačkog Radničkog nastavlja da pomjera granice u bogatoj karijeri koja je počela davne 2001. godine.

Nekadašnji golman Crvene zvezde i Partizana nada se dobrim rezultatima kluba u nastavku sezone u Superligi Srbije.

Ime Vladimira Stojkovića vezano je i za jednu od najvećih pobjeda u istoriji fudbalske reprezentacije Srbije. Svi dobro pamte odbranjen penal Lukasu Podolskom na Mundijalu u Južnoj Africi 2010. godine i trijumf protiv Njemačke, a iskusni golman sa velikom pažnjom prati i aktuelna dešavanja u taboru „orlova“. Vjeruje da je dolazak Veljka Paunovića na selektorsku poziciju najbolja moguća odluka.

Bez obzira na godine Vladimir Stojković i dalje pokazuje kvalitet i veliku posvećenost fudbalu. Želja i motivacija su i dalje prisutni, a njegovo prisustvo od velikog je značaja za ekipu Radničkog u nikad težoj sezoni.

Opširnije u video prilogu....