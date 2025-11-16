Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

Izvor:
ATV
16.11.2025
16:50
Komentari:0
Fudbaleri Srbije nisu uspjeli da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a u posljednjem kolu u Leskovcu na stadionu Dubočica od 18 časova dočekuju Letoniju u meču bez rezultatskog značaja.
Nije selektor Srbije odabrao istih 11 kao za meč protiv Engleske.
Rajković - Eraković, Milenković, Pavlović, Kostić - Lukić, Grujić - Živković, Samardžić, Radonjić - Jović.
Fudbal
1 h0
Fudbal
1 h0
Fudbal
4 h0
Fudbal
8 h0
Najnovije
Najčitanije
16
57
16
51
16
50
16
39
16
33
Trenutno na programu