Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

ATV

16.11.2025

16:50

Fudbaleri Srbije nisu uspjeli da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a u posljednjem kolu u Leskovcu na stadionu Dubočica od 18 časova dočekuju Letoniju u meču bez rezultatskog značaja.

Nije selektor Srbije odabrao istih 11 kao za meč protiv Engleske.

Rajković - Eraković, Milenković, Pavlović, Kostić - Lukić, Grujić - Živković, Samardžić, Radonjić - Jović.

Fudbalska reprezentacija Srbije

