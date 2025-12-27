Logo
Dodik: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" pokazala svu veličinu Srpske

27.12.2025

12:11

Komentari:

0
Foto: ATV

Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" pokazala je svu veličinu Republike Srpske, u čovječnosti, solidarnosti, karakteru, empatiji, brizi jednih za druge, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Iznad svega, pokazala je da probleme, koliko god da su veliki, možemo prevazići kada smo zajedno i kada od njih ne okrećemo glavu. Sagradićemo centre za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči i nastavićemo dalje", istakao je Dodik.

On je naveo da je u Univerzitetski klinički centar stigao novi linearni akcelerator, jedan od najnaprednijih uređaja za savremenu radioterapiju.

Dodao je i da je najavljen dolazak najboljih vaterpolo reprezentacija svijeta u Trebinje.

"Mladi sportisti iz Zvornika ove nedjelje osvojili su pregršt medalja. Republika Srpska ima ljude koji su joj odani i posvećeni i koji imaju veliko srce", napisao je Dodik na Iksu.

Milorad Dodik

S ljubavlju hrabrim srcima

