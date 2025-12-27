Logo
Meteorolog šokirao region: Stižu zima i snijeg kakvi nisu viđeni u posljednjih 40 godina

Izvor:

Mondo.ba

27.12.2025

09:08

Komentari:

1
Метеоролог шокирао регион: Стижу зима и снијег какви нису виђени у посљедњих 40 година
Foto: Tanjug / AP / Kiichiro Sato

Najnoviji meteorološki proračuni ukazuju na mogućnost povratka zime kakvu Srbija nije iskusila decenijama.

Meteorolog Ivan Ristić upozorio je da njegov IRIE prognostički model, po prvi put otkako je u upotrebi, za jutro 5. januara 2026. prognozira čak -21°C za jedan dio Beograda. Ristić naglašava da nas od Nove godine može očekivati obilje snijega i temperature kakve nismo vidjeli više od 40 godina.

''Ovo je prvi put da moj IRIE model prognozira -21 stepen za aerodrom Beograd u jutro 5.1.2026. godine. Ovo je najnoviji izlaz modela forsiran sa AIFS vještačkom inteligencijom. Puno snijega i temperature kao prije 40 godina, povratak u prošlost'', napisao je on.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Promjena vremena u Srpskoj

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) rano jutros izdao je najnovije upozorenje za Srbiju na formiranje snježnog pokrivača tokom današnjeg dana, 25. decembra. Najviše padavina očekuje se na istoku zemlje.

Prema prognozi RHMZ, u istočnoj Srbiji snijeg će padati tokom većeg dijela dana, uz formiranje snježnog pokrivača prosječne visine od 10 do 20 centimetara u nižim predjelima Timočke i Negotinske krajine.

''Do preko 30–40 cm snijega padat će u planinskim predjelima Karpatske oblasti, gdje se zbog pojačanja vjetra očekuje i stvaranje snježnih nanosa'', napominju iz RHMZ.

U ostalim dijelovima Srbije, posebno u regionima južno od Save i Dunava, također se očekuje formiranje snježnog pokrivača, ali znatno manjeg intenziteta. Snijeg će u tim oblastima biti najizraženiji u jutarnjim i prijepodnevnim satima, dok se tokom dana očekuju povremeni prestanci padavina, piše Mondo.

Komentari (1)
