Ovo nismo vidjeli skoro nikad u istoriji tenisa, Kecmanović slavio odlukom sudije

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u polufinale ATP 500 turnira u Akapulku, pošto je kasno tokom noći porazio Terensa Atmana iz Francuske sa 2-0, po setovima 6:3, 6:3.

Okršaj je obilježio posljednji poen, koji se uveliko dijeli društvenim mrežama.

Dobio "poklon" od strane rivala i sudije

Naime, Miša je propustio tri meč lopte u devetom gemu drugog seta, ali je pronašao i četvrtu priliku. Servirao je, a potom i na nevjerovatan način dobio poklon od strane rivala i sudije.

Naime, Atman je dobio takozvani "time violation" na četvrtoj meč lopti, pošto nije poštovao predviđeno vrijeme za servis rivala.

U nevjerici je Francuz gledao ka sudiji, probao da dobije razumljivo objašnjenje, ali njega dodatno nije bilo. Sve je bilo jasno, dok je publika ovu odluku propratila zvižducima i negodovanjem. Ovo se zaista ne viđa apsolutno često, a na meč lopti skoro nikada.

Something you don't see every day 🤔



Kecmanovic's 6-3 6-3 win over Atmane ends with a time violation.#ATM2026 pic.twitter.com/uKKEL6XeQw — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026

Dva tenisera su se na kraju pozdravila Kecmanoviću je bilo vidno žao rivala, ali je na terenu svakako zaradio trijumf, osim tog posljednjeg poena. Srbinu će ovo mnogo značiti, pošto je pred početak turnira pao na 84. mjesto ATP liste. Atman je bio 63.

Tok meča

Što se samog toka tiče, Kecmanović je u prvom setu vezao četiri gema i dva brejka i od 2:2 slomio suparnika, da bi okršaj prelomio u drami sredinom seta, kada smo vidjeli tri vezana oduzeta servisa, dva u njegovu korist za vođstvo 4:2.

Kecmanović je i dalje drugi reket Srbije, ali je svjestan da rezultati moraju biti bolji u narednom periodu kako bi imao prolaz na turnire iz serije 500 i više. U prošlom kolu je srušio četvrtog tenisera sveta Aleksandera Zvereva, sada to opravdao.

U borbi za finale igraće protiv Italijana Flavija Kobolija, dok će se u drugom polufinalu sastati Frensis Tijafo i bolji iz četvrtfinala Valentan Vašero - Brendon Nakašima.