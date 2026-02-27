Pretres imovine Ace Đukanovića i u Nikšiću

Policija danas u nikšićkom naselju Rastoci pretresa kuću koja je u vlasništvu biznismena Ace Đukanovića, brata bivšeg predsjednika Mila Đukanovića.

Za sada nije saopšteno više detalja o akciji crnogorske policije u Nikšiću.

Republika Srpska Svečani prijem u Beogradu povodom 34 godine od prvog Ustava Srpske

Ranije danas policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi Aco Đukanović.

Riječ je o zgradi u Ulici Vuka Karadžića, gdje su i prostorije Prve banke. Aco Đukanović je većinski vlasnik Prve banke.

Svijet Tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu: Ima mrtvih i povrijeđenih

Akcija se sprovodi po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, javili su crnogorski mediji.