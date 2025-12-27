Logo
Large banner

Preminuo Stjepan Zlikovac, dugogodišnji novinar i urednik RTRS-a

Izvor:

RTRS

27.12.2025

11:55

Komentari:

0
Преминуо Стјепан Зликовац, дугогодишњи новинар и уредник РТРС-а
Foto: RTRS

Stjepan Zlikovac, dugogodišnji novinar i urednik Radiotelevizije Republike Srpske, preminuo je u 66. godini.

U rodnim Palama završio je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, te studij žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Novinarski put započeo je u sarajevskom Oslobođenju. Ratne strahote vraćaju ga u Pale, gdje u tek formiranoj Srpskoj novinskoj agenciji SRNA postaje jedan od vodećih novinara i urednika.

Ruza preminuo smrt 1

Scena

Preminuo gitarista grupe "The Cure"

Po okončanju rata svojim znanjem i iskustvom obogatio je kolektiv RTRS-a gdje je ostao sve do kraja bogate novinarske karijere u kojoj je ostavio neizbrisiv trag, prepoznatljiv po visokom nivou etike, principijelnosti i posvećenosti profesiji.

Svoje znanje i iskustvo nesebično je dijelio s kolegama, doprinoseći kvalitetnom i kredibilnom novinarstvu u svim segmentima Radiotelevizije Republike Srpske.

Stjepan Zlikovac biće sahranjen sutra u 13.00 časova na porodičnom groblju Vlahovići na Trebeviću.

Podijeli:

Tagovi:

RTRS

novinar

preminuo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трагедија: Радник страдао од струјног удара, други хитно пребачен у болницу

Hronika

Tragedija: Radnik stradao od strujnog udara, drugi hitno prebačen u bolnicu

1 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Novogodišnja noć donosi pravu magiju za ova 4 znaka: Sve vam kreće od ruke, novi početak koji ste priželjkivali

1 h

0
Берјан: Бећировић није и не може бити шеф државе, јер таква формулација не постоји у Уставу БиХ

BiH

Berjan: Bećirović nije i ne može biti šef države, jer takva formulacija ne postoji u Ustavu BiH

1 h

1
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Sletio sa ceste i poginuo u Vlasenici

1 h

0

Više iz rubrike

Министарство пољопривреде упозорило: Ситуација изузетно озбиљна

Društvo

Ministarstvo poljoprivrede upozorilo: Situacija izuzetno ozbiljna

1 h

1
Планина Фуџи у Јапану

Društvo

Koje su najbezbjednije destinacije za turiste?

1 h

0
Метеоролог шокирао регион: Стижу зима и снијег какви нису виђени у посљедњих 40 година

Društvo

Meteorolog šokirao region: Stižu zima i snijeg kakvi nisu viđeni u posljednjih 40 godina

4 h

1
Православни вјерници сутра славе Материце: Ово су обичаји на највећи хришћански празник мајки

Društvo

Pravoslavni vjernici sutra slave Materice: Ovo su običaji na najveći hrišćanski praznik majki

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

02

Ruske snage odbile pet kontranapada: Kupjansk ostaje pod ruskom kontrolom

12

59

Hrvatska od 1. januara preuzima kontrolu i zaštitu sopstvenog vazdušnog prostora

12

53

Gužva na svim graničnim prelazima sa Hrvatskom u oba smjera

12

47

Nezapamćena porodična tragedija: Ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade

12

44

Porodica kojoj je izgorjela kuća u Visokom moli za pomoć: "U sekundi je sve otišlo"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner