Preminuo Stjepan Zlikovac, dugogodišnji novinar i urednik RTRS-a

Izvor:
RTRS
27.12.2025
11:55
27.12.2025
Stjepan Zlikovac, dugogodišnji novinar i urednik Radiotelevizije Republike Srpske, preminuo je u 66. godini.
U rodnim Palama završio je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, te studij žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Novinarski put započeo je u sarajevskom Oslobođenju. Ratne strahote vraćaju ga u Pale, gdje u tek formiranoj Srpskoj novinskoj agenciji SRNA postaje jedan od vodećih novinara i urednika.
Po okončanju rata svojim znanjem i iskustvom obogatio je kolektiv RTRS-a gdje je ostao sve do kraja bogate novinarske karijere u kojoj je ostavio neizbrisiv trag, prepoznatljiv po visokom nivou etike, principijelnosti i posvećenosti profesiji.
Svoje znanje i iskustvo nesebično je dijelio s kolegama, doprinoseći kvalitetnom i kredibilnom novinarstvu u svim segmentima Radiotelevizije Republike Srpske.
Stjepan Zlikovac biće sahranjen sutra u 13.00 časova na porodičnom groblju Vlahovići na Trebeviću.
