Tragedija: Radnik stradao od strujnog udara, drugi hitno prebačen u bolnicu

U beogradskom naselju Leštane rano jutros dogodila se teška nesreća na radu u kojoj je jedan radnik izgubio život, dok je drugi zadobio teške povrede.

Do tragedije je došlo tokom izvođenja radova na jednoj hali, kada je dvojicu radnika udarila struja.

Prema prvim informacijama, jedan od njih je preminuo na licu mjesta, dok je drugi radnik hitno prevezen u bolnicu radi ukazivanja medicinske pomoći.

Policija je odmah izašla na teren i izvršila uviđaj, a o cijelom slučaju je obaviješteno i nadležno tužilaštvo koje će utvrditi sve okolnosti ove nesreće.