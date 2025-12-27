Logo
Large banner

Tragedija: Radnik stradao od strujnog udara, drugi hitno prebačen u bolnicu

Izvor:

Telegraf

27.12.2025

11:46

Komentari:

0
Трагедија: Радник страдао од струјног удара, други хитно пребачен у болницу
Foto: Pexels

U beogradskom naselju Leštane rano jutros dogodila se teška nesreća na radu u kojoj je jedan radnik izgubio život, dok je drugi zadobio teške povrede.

Do tragedije je došlo tokom izvođenja radova na jednoj hali, kada je dvojicu radnika udarila struja.

Prema prvim informacijama, jedan od njih je preminuo na licu mjesta, dok je drugi radnik hitno prevezen u bolnicu radi ukazivanja medicinske pomoći.

Policija je odmah izašla na teren i izvršila uviđaj, a o cijelom slučaju je obaviješteno i nadležno tužilaštvo koje će utvrditi sve okolnosti ove nesreće.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Struja

tragedija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Novogodišnja noć donosi pravu magiju za ova 4 znaka: Sve vam kreće od ruke, novi početak koji ste priželjkivali

1 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Sletio sa ceste i poginuo u Vlasenici

1 h

0
Министарство пољопривреде упозорило: Ситуација изузетно озбиљна

Društvo

Ministarstvo poljoprivrede upozorilo: Situacija izuzetno ozbiljna

1 h

1
Планина Фуџи у Јапану

Društvo

Koje su najbezbjednije destinacije za turiste?

1 h

0

Više iz rubrike

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Sletio sa ceste i poginuo u Vlasenici

1 h

0
Ново вјештачење "фијат панде" открива судбину Данке Илић: Све очи упрте у један папир

Hronika

Novo vještačenje "fijat pande" otkriva sudbinu Danke Ilić: Sve oči uprte u jedan papir

2 h

0
Нова језива саобраћајка у Српској: Двије особе повријеђене, ухапшен пијани возач

Hronika

Nova jeziva saobraćajka u Srpskoj: Dvije osobe povrijeđene, uhapšen pijani vozač

2 h

0
Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

Hronika

Boris brutalno pretučen ispred kafića: Zadobio teške tjelesne povrede, napadači na slobodi

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

08

Četiri planinara poginula u lavini

13

02

Ruske snage odbile pet kontranapada: Kupjansk ostaje pod ruskom kontrolom

12

59

Hrvatska od 1. januara preuzima kontrolu i zaštitu sopstvenog vazdušnog prostora

12

53

Gužva na svim graničnim prelazima sa Hrvatskom u oba smjera

12

47

Nezapamćena porodična tragedija: Ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner