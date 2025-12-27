Logo
Novo vještačenje "fijat pande" otkriva sudbinu Danke Ilić: Sve oči uprte u jedan papir

27.12.2025

10:56

Foto: MUP Srbije

Vještačenje "fijat pande" kojom su, kako se sumnja, Dejan Dragijević i Srđan Janković udarili Danku Ilić u Banjskom polju, ključni je nalaz koji bi mogao da potvrdi ili opovrgne sumnje istražitelja i upravo on koči dalju istragu.

Da podsjetimo, Dragijević i Janković sumnjiče se da su spornim automobilom, koji je u vlasništvu JP "Vodovod" udarili djevojčicu, pa u njemu prenijeli tijelo do nepoznate lokacije. Dakle, riječ je o nalazu i mišljenju vještaka koja se odnosi na rekonstrukciju događaja i vještačenje vozila kojim su tog dana upravljali osumnjičeni i koja je ključna za razriješenje misterije.

Nalaz

"Tužilaštvo i dalje čeka još samo nalaz i mišljenje vještaka sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji treba da precizno utvrdi okolnosti pod kojima je dvogodišnja Danka Ilić mogla biti udarena službenim vozilom osumnjičenih. Upravo taj dio iz vještačenja rekonstrukcije je ključan, jer bez njega ne može da se ocijeni sama rekonstrukcija događaja i da se potvrde ili ospore dosadašnje sumnje istrage", kaže izvor blizak istrazi.

To praktično znači da tužilaštvo i sud još ne mogu da donesu konačne odluke, jer nemaju uvjerljiv pravni uvid u to šta se zaista dogodilo tog kobnog dana.

"Vještaci treba da analiziraju brzinu vozila, mjesto kontakta, kao i mogućnost da udar bude neprimjetan. Upravo ovaj dokument smatra se ključnim za dalji tok istrage i eventualnu optužnicu, jer bez njega tužilaštvo ne može da donese konačne odluke o pravnoj kvalifikaciji djela i krivici osumnjičenih - ističe izvor upoznat sa slučajem.

Ova saznanja potvrđena su u VJT Zaječar.

"Protiv osumnjičenog Dejana Dragijevića i osumnjičenog Srđana Jankovića, po naredbi o dopuni istrage VJT Zaječar, a po nalogu Višeg suda u Negotinu, sprovedena je rekonstrukcija događaja dana 16.06.2025. godine, i druge dokazne radnje. Tužilaštvo čeka još jedno vještačenje, tj. Nalaz i mišljenje od strane Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka, čije vještačenje nije završeno, te VJT Zaječar nakon dobijenog nalaza i mišljenja veštaka odlučuće u pogledu javnotužilačke odluke", rečeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru.

Rekonstrukcija

Jedna od najvažnijih procesnih radnji bila je višesatna rekonstrukcija događaja u junu 2025. u Banjskom Polju. Prisustvovali su osumnjičeni, njihovi advokati, roditelji djevojčice, policija, forenzičari i tužilac.

Cilj je bio da se precizno rekonstruiše tok događaja i utvrdi eventualna uloga osumnjičenih u zločinu. Ipak, rezultati ovog skupog i komplikovanog ispitivanja još nisu analizirani i nije poznato kada će kompletna dokumentacija biti predata tužilaštvu.

"Nalaz sa Fakulteta tehničkih nauka je sada ključni dokument koji može da 'prelomi' dalji tok slučaja - ili ka potvrdi optužnice i suđenju, ili ka pravnim preokretima", dodaje izvor.

Slučaj Danke Ilić iz Banjskog Polja kod Bora i dalje drži Srbiju u neizvjesnosti. Djevojčica je, podsjetimo, nestala 26. marta 2024. godine, navodno dok se igrala ispred dvorišta porodice. Policija je brzo identifikovala osumnjičene, te su Srđan Janković (51) i Dejan Dragijević (51), uhapšeni 4. aprila zbog sumnje da su djevojčicu udarili vozilom, a potom pokušali navodno da prikriju tragove zločina.

Ipak, do sada nije pronađen nijedan materijalni trag, kao ni DNK djevojčice ni na, ni u "fijat pandi". Takođe nema očevidaca i nema priznanja osumnjičenih, iako okrivljeni ne spore da su u to vrijeme bili na tom mjestu, s tim što oni tvrde da dijete niti su vidjeli niti su ubili!

Tačna minutaža kako se sve odvijalo tog 26. marta

x 13 i 10 - Majka Ivana Ilić došla u Banjsko polje sa decom iz Bora

x 13 i 22 - Slikala Danku dok se igrala u dvorištu i poslala mužu fotografiju koja je kasnije kružila društvenim mrežama da bi se Danka što pre pronašla

x 13 i 41 - Majka primjetila da Danke nema i obavijestila muža

x 13 i 45 - Obavijestila policiju da joj je ćerka nestala

x 13 i 50 - Vidjela beli auto i muško lice pored vozila "fiat panda", u kom su bili osumnjičeni

x 13 i 52 - Danka navodno udarena kolima

x 13 i 57 - Zaustavio ih je otac djevojčice Miloš Ilić i pitao da li su vidjeli Danku, na šta su odgovorili negativno

x 13 i 59 - Policija stigla na lice mjesta u Banjsko polje

Dok se čeka nalaz sa FTN, sud je produžio pritvor za Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, zbog sumnje da bi mogli da ometaju istragu ili da pobjegnu.

"Pritvor je produžen jer, prema stavu tužilaštva, i dalje postoji opasnost od uticaja na svjedoke i mogućnosti bjekstva, s obzirom na težinu krivičnog djela koje im se stavlja na teret. Branioci su uložili žalbe na rješenje o produženju pritvora, ali je sud prihvatio stav tužilaštva da razlozi zbog kojih je pritvor ranije određen i dalje postoje", navodi izvor.

(Kurir / Mondo)

Tagovi:

Danka Ilić

nestala djevojčica

Zaječar

Srbija

