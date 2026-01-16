Logo
Za plivanje za Časni krst u Savi prijaviljeno oko 50 takmičara

Izvor:

SRNA

16.01.2026

18:16

Komentari:

0
Za plivanje za Časni krst u ponedjeljak, 19. januara, na rijeci Savi u Brčkom, do sada se prijavilo oko 50 takmičara, potvrdio je Srni član Organizacionog odbora manifestacije Mario Babić.

Babić je istakao da su u toku završne pripreme za 14. tradicionalno plivanje za časni Bogojavljenski krst, kao i da će tačan broj učesnika biti poznat na dan manifestacije, nakon ljekarskih pregleda koje će obaviti tim Zdravstvenog centra Brčko.

"Fokus nam je, kao i svake godine, na bezbjednosti plivača. Imamo bezrezervnu podršku vladinih institucija, Odjeljenja za javnu bezbjednost, policije Brčko distrikta, ali i nevladinog sektora", rekao je Babić.

On je dodao da će na vodi biti angažovani ronioci banjalučkog kluba "Buk", kao i lokalni spasioci i članovi Nautičkog kluba "Moja lađa".

Babić je precizirao da Granična policija BiH neće direktno učestvovati u obezbjeđenju na vodi, ali je, kao i ostale nadležne službe, blagovremeno obaviještena o svim detaljima manifestacije na rijeci, s obzirom da se plivanje za Časni krst održava na granici.

Prema programu obilježavanja velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja, u Sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskoj Varoši u 9.00 časova biće služena liturgija.

Svečana litija krenuće iz porte hrama u 11.00 časova, a dolazak na izletište Ficibajer očekuje se oko 11.30 časova, nakon čega će uslijediti i sam čin plivanja.

Полиција Србија пронађена Дуња

Hronika

Pronađeno tijelo Milice: Izašla iz komšijine kuće i nestala bez traga

Učesnici će plivati dionicu od 33 metra, što simbolizuje broj godina zemaljskog života Isusa Hrista od rođenja do vaskrsenja.

Najbrži učesnik biće odlikovan titulom "viteza časnog krsta", te plaštom i zlatnikom.

Iako meteorolozi najavljuju povoljne vremenske prilike, Babić je naglasio da se organizatori pripremaju kao da će vladati ekstremni zimski uslovi.

"To nas neće spriječiti da manifestaciju ispratimo kako dolikuje i nadamo se da će sve proteći u najboljem redu", poručio je Babić.

