Upozorenje zbog naglog topljenja snijega: Moguće poplave

Izvor:
SRNA
16.01.2026
18:02
Komentari:0
Uprava civilne zaštite KS upozorila je sva pravna i fizička lica da zbog više temperature vazduha i naglog topljenje snijega, te porasta vodostaja rijeka i potoka, pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na moguće pojave poplava, klizišta i odrona.
U saopštenju Uprave civilne zaštite navodi se da će se tako stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spasavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava.
Hronika
Ko je Živko Bakić ubijen u šumi? Sudilo mu se kao članu balkanskog kartela
Samim tim, kako navode, može se izbjeći velika materijalna šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.
Posebno apeluju na opštinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, da kontinuirano obilaze najugroženija područja od poplava, te da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spasavanja u stanje pripravnosti, kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora.
Društvo
38 min0
Hronika
47 min0
Svijet
48 min0
Društvo
55 min0
Društvo
38 min0
Društvo
55 min0
Društvo
4 h0
Društvo
4 h0
Najnovije
Najčitanije
18
18
18
16
18
04
18
02
17
54
Trenutno na programu