Upozorenje zbog naglog topljenja snijega: Moguće poplave

Izvor:

SRNA

16.01.2026

18:02

Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

Uprava civilne zaštite KS upozorila je sva pravna i fizička lica da zbog više temperature vazduha i naglog topljenje snijega, te porasta vodostaja rijeka i potoka, pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na moguće pojave poplava, klizišta i odrona.

U saopštenju Uprave civilne zaštite navodi se da će se tako stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spasavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava.

Samim tim, kako navode, može se izbjeći velika materijalna šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

Posebno apeluju na opštinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, da kontinuirano obilaze najugroženija područja od poplava, te da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spasavanja u stanje pripravnosti, kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora.

Poplave

Upozorenje

