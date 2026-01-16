Logo
Kakvo će biti vrijeme u subotu?

Izvor:

SRNA

16.01.2026

13:55

Какво ће бити вријеме у суботу?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje promjenljivo do potpuno oblačno i svježije vrijeme, uz moguću rosulju ponegdje.

Na sjeveroistoku i na planinama će biti sunčanije, a u Hercegovini najtoplije.

Oko rijeka i po kotlinama očekuje se česta magla koja će se lokalno zadržati veći dio dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar uglavnom slab, na krajnjem sjeveru i u Hercegovini slab do umjeren, istočnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus dva do dva, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus pet, a dnevna od jedan do šest, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Srpskoj i FBiH preovladava sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Rudo tri, Foča četiri, Čemerno pet, Gacko, Sokolac i Han Pijesak šest, Kneževo, Prijedor i Sarajevo osam, Mrakovica, Mrkonjić Grad, Drinić, Novi Grad, Srbac i Bijeljina devet, Doboj i Zvornik 10, Bileća i Banjaluka 11, Mostar 12, Ribnik 13, te Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.

